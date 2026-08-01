Larcamón empieza el equipo por el centro del campo

A falta de un mes para que se acabe el mercado veraniego, el Sporting parece haber hecho los deberes con mayor antelación que en campañas pasadas. Con la incertidumbre habitual de las ventanas de fichajes, donde todo puede pasar, en la entidad rojiblanca dan por cerrados dos puestos de la plantilla. Por un lado, aseguraron la portería con Rubén Yáñez como baluarte y la llegada de Egoitz Arana ante la salida de Christian Joel. Por otro, dieron la campanada en el centro del campo, aprovechando una oportunidad de mercado como la de Hugo Guillamón y confiando en el regreso del casi inédito Mamadou Loum, lesionado a principios de la campaña pasada y sin apenas minutos como rojiblanco. Un fichaje y una apuesta ante las salidas de Jesús Bernal y Justin Smith.

La continuidad en el centro del campo puede ser una de las claves para que el equipo tome rumbo fijo al objetivo del ascenso. Ya se vio la temporada pasada como, ante las lesiones de Loum y Bernal, Nacho Martín, Corredera y Justin lograron sostener al equipo en ataque y dar equilibrio a una plantilla que disfrutaba aguantando atrás y corriendo con la verticalidad de sus atacantes.

A ellos se les sumó la gran sorpresa de la temporada. Asier Garitano apostó en verano por un joven gallego que tan solo llevaba un año en Mareo. Sin embargo, con el comienzo de la campaña, desapareció del primer equipo y no fue hasta la llegada de Borja Jiménez cuando Manu Rodríguez empezó a coger minutos. Con la llegada del nuevo año, ya no hubo quién lo dejara en el banco.

En la mano de Nicolás Larcamón estará tener enchufados a los cinco centrocampistas. Cinco perfiles distintos y combinables que tendrán que encajar en un sistema que apunta a ser de tres centrales, dos carrileros y tres atacantes móviles. Todavía es pronto para hacer cábalas con el primer once de la temporada, aunque los galones de Guillamón y Corredera hacen pensar que pueden ser ellos los elegidos. A esto se suma las lesiones de larga duración de las que regresan Loum y Nacho Martín. En el quinto partido del senegalés como rojiblanco, en la victoria ante el Zaragoza por 1-0, disputó siete minutos con tan mala fortuna que el talón de Aquiles de la pierna izquierda le falló.

Una rotura a finales de octubre que le ha tenido más de medio año en el dique seco. Pese a las dudas que pueda suponer su regreso, en el Sporting le consideran un perfil válido y diferente a lo que hay en plantilla. Un mediocentro más posicional, físico, que pueda abarcar la faceta defensiva con destreza y dominar el juego aéreo, una de las grandes carencias que tiene el centro del campo gijonés.

No tan grave fue la lesión de Nacho Martín que, no obstante, tuvo que pasar por quirófano para solventar sus problemas en el talón de su pierna izquierda. Una baja más que sensible que dejó al centro del campo cojo en los últimos encuentros de temporada. Ambos centrocampistas ya encarrilan la recta final de sus recuperaciones e incluso puede que vuelvan a jugar hoy en el amistoso ante la Gimnástica de Torrelavega.

La quinta carta de la mano de Larcamón puede ser la de Manu Rodríguez, centrocampista menudo pero con gran fuerza en su tren inferior y una mayor querencia que el resto para acercarse al balcón del área. Una opción más "ofensiva" respecto a sus compañeros de posición. En un equipo que la temporada pasada vivió enganchado a los goles de Otero, Dubasin y Gelabert, el gallego y Corredera fueron los únicos en ver portería, en el caso de Manu, con un espectacular zapatazo que mandó al fondo de la red para dar la victoria ante el Huesca.

Con estas cinco alternativas, Larcamón tendrá que ir probando el engranaje hasta dar con el toque correcto. A escasas dos semanas para comenzar la liga, el once inicial es una incógnita y tan solo nombres como los de Yáñez, Pablo Vázquez, Gelabert u Otero parecen fijos.

No se descarta tampoco que el técnico argentino pueda reforzar la medular con un tercer hombre, en donde también se pueden sumar futbolistas como el propio Gelabert, que ya se le vio la campaña pasada asumiendo el rol de mediocentro o incluso Gaspar, llamado a dejar la banda para jugar por dentro. El atacante gijonés cuenta con la baza de poder arrancar desde el extremo, en una de las posiciones de carrilero. Sin embargo, sus características y fútbol desarrollado en los últimos años le lleva más a jugar por detrás de la punta y moverse entre líneas, puesto en donde se encuentra cómodo y con más posibilidades de soltar la pierna para disparar desde lejos.

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Si la parroquia gijonesa echaba en falta algo la temporada pasada fue la falta de alternativas para revolucionar los partidos. Este verano el cometido parece ser que ha sido paliar ese aspecto y nutrir al equipo de variantes y futbolista capaces de rendir en varias posiciones. En la dirección deportiva afrontan el último mes de mercado con la búsqueda, en principio, de un central y un delantero que pongan el broche a la plantilla.