Nicolás Larcamón confirma que faltan dos fichajes por llegar al Sporting: "Tienen que venir a dar un salto de calidad"

En un partido de pocas conclusiones ante lo superior que fue el Sporting a la Gimnástica de Torrelavega, ganando por 5-0, Nicolás Larcamón dejó muestra de su alegría por cómo el equipo ha demostrado su capacidad ofensiva. Sin lanzar voladores ante un rival de dos categorías por debajo, el argentino ha visto un salto en la producción de ataque. También pone la vista en el futuro y en un mercado al que le quedan dos piezas por traer: un delantero y un central. El míster descartó que se esté explorando la vía de un nuevo carrilero y avisó de que los fichajes tienen "tienen que traer jerarquía".

Las declaraciones de Nicolás Larcamón.

El partido. "La producción fue muy buena. Obviamente, somos conscientes de que el nivel de oposición no era el que vamos a afrontar a partir del 17 de agosto. Hay que ser conscientes de que hay aspectos todavía a evolucionar, a seguir trabajando, pero conformes, sobre todo, con la respuesta y con la actitud del equipo a lo largo de todo el partido. Los primeros 45 minutos a nivel ofensivo, fuimos un equipo muy avasallante, muy dominante, muy contundente".

Evolución. "Hay varios aspectos que son muy positivos y que no siempre se logran. Tenemos el claro ejemplo de lo que fue el partido contra el Marino y que no hubo esta muestra futbolística. La evolución del equipo va alcanzando la capacidad de poder defender en diferentes sistemas, de atacar en diferentes sistemas. En ese sentido, se va viendo el crecimiento que vamos teniendo".

Sistema. "Va bien. Tiene que ver con la propuesta. Es un equipo que si el equipo rival, como pasó hoy, se cierra y concentra la presión en tres carriles, nosotros tenemos esa capacidad de generar en amplitud. Del mismo modo, cuando venga un equipo que nos equipare, nos equilibre el sistema, nos empareje los carriles afuera, tener esa fluidez de conexiones por dentro para también lastimar, resolver cuando se nos va en un bloque bajo, cómo se resolvía a lo largo del partido, y si se nos vienen a par y en una presión más alta, también tener la capacidad de tener volumen ofensivo y de no ceder iniciativa".

Pablo Vázquez. "Fue un golpe en la zona del glúteo alto y a veces es una zona que se contractura fácilmente. Fue un golpe fuerte y se sentía incómodo para jugar, y aparte también el hecho de no ser un partido por los puntos le permitió salir y no arriesgar".

Hugo Guillamón. "Muy positivo por lo que supo ser Hugo, por lo que siento que podemos lograr desarrollar en él. Es un jugador con una inteligencia muy sobre la media, tácticamente con un entendimiento muy alto y que interpreta muy bien lo que pedimos y lo ejecuta en pocos días. Parece que viene jugando con nosotros hace mucho tiempo y además las condiciones técnicas, todo lo que puede aplicar a la hora de no solamente ser un jugador que construye bien, sino que hasta incluso interpreta bien los intervalos para atacarlos y aparecer de segundas líneas. Entonces en pocos días viene mostrándonos que fue una gran contratación, así que ojalá él se encuentre en excelentes condiciones para ir acoplándose al resto de los compañeros. Hoy por hoy la posición de central puede ser una solución más como insertándose de medio centro a línea defensiva y sacar la pelota, pero no lo siento hoy, quizás en unos meses me desdigo, pero hoy lo veo mucho más compitiendo por meterse en la zona de eje que en la línea defensiva.

Conrad. "Son esos jugadores de amplitud, con dos equilibrios individuales, es un jugador que llegó con una simetría y con una ventana de mejora en lo que es la estructura de fuerza y siendo un jugador tan explosivo nosotros somos de la idea de que ante una temporada tan larga no hay que apresurar a poner un jugador si no está en las mejores condiciones para iniciar los trabajos a los niveles de intensidad que trabajamos y bueno, decidimos que estos días que separaban al equipo de iniciar los trabajos el día lunes, él iba a trabajar de manera diferenciada para justamente ir equilibrando ese gap que tiene de mejora, pero confío que va a ser un elemento también muy importante, un poco lo que vimos hoy de Nikita, son jugadores que tanto por izquierda como por derecha, si los aislas, los dejas contra su duelo, te pueden eliminarlo y meterte a finalizaciones con facilidad y bueno, es un poco lo que pretendemos de ese refuerzo al momento".

Iker Martínez. "Ya había tenido la oportunidad de verlo el día que quedó eliminado el Sporting Atlético en la temporada pasada y como lateral derecho lo hizo muy bien y lo había visto como una opción tanto de stopper ofensivo como de carril defensivo, tiene esa capacidad de jugar en las dos posiciones. Es necesario el contraste para algunas posiciones y él nos lo da. Además de todo eso, nos muestra ser un chico muy serio, muy profesional, hasta incluso con un carácter competitivo que me ha gustado mucho".

Pablo García. "Llegué ahí con una situación que él estaba muy en posibilidad de salir, pero desde que llegué ha mostrado una versión de rendimiento que a mí me ha gustado mucho, hasta incluso en esto de además de profesionales somos personas y estableció una relación humana muy buena, con una complicidad favorable y en ese sentido por suerte lo está mostrando hasta incluso en el impacto que ha tenido en estos partidos, ya dos goles de asistencia, entonces en ese plano es un jugador que se quedará con nosotros y que confío que nos va a aportar soluciones a lo largo de la temporada también".

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Fichajes. "En el carril izquierdo estamos cubiertos con Pablo, Nikita, Conrad y Alex Diego, si buscamos una solución más defensiva, incluso Diego lo puede hacer como un carril cuando necesitamos un quinto que defienda más que ataque. Quizás son otras las posiciones que estamos más buscando. Dos posiciones las que quedan, que nos tienen que traer jerarquía, no traer por traer, no que sean jugadores que vengan a encimarse, sino a que vengan a darnos un salto de calidad y bueno, estamos trabajando en eso".