Pablo Vázquez da el susto y se retira lesionado en el amistoso del Sporting ante la Gimnástica

En un partido que estaba siéndo un bálsamo para el Sporting, con el 4-0 puesto en el marcador a falta de 45 minutos, el conjunto de Nicolás Larcamón recibió una de las peores noticias, al tener que ser sustituido Pablo Vázquez por un golpe de cadera.

El central saltó a disputar un balón por arriba con la oposición de un rival que se le clavó delante. El zaguero del Sporting golpeó con la parte delantera de la cadera derecha al rival, pero al botar el balón, Vázquez acaba al suelo aquejado de una dolencia en la parte posterior.

Se pudo levantar gracias a la ayuda de los compañeros, pero tuvo que abandonar el terreno de juego asistido por el personal médico del equipo. El defensa mostraba claros síntomas de dolor provenientes de esa pierna derecha.

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Será ahora turno de los servicios del club para determinar el alcance de esa dolencia y esperar que todo haya quedado en un susto de pretemporada.