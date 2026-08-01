Pablo Vázquez da el susto y se retira lesionado en el amistoso del Sporting ante la Gimnástica
El central sufrió un golpe en la cadera por el que necesitó atención médica y fue retirado del campo
En un partido que estaba siéndo un bálsamo para el Sporting, con el 4-0 puesto en el marcador a falta de 45 minutos, el conjunto de Nicolás Larcamón recibió una de las peores noticias, al tener que ser sustituido Pablo Vázquez por un golpe de cadera.
El central saltó a disputar un balón por arriba con la oposición de un rival que se le clavó delante. El zaguero del Sporting golpeó con la parte delantera de la cadera derecha al rival, pero al botar el balón, Vázquez acaba al suelo aquejado de una dolencia en la parte posterior.
Se pudo levantar gracias a la ayuda de los compañeros, pero tuvo que abandonar el terreno de juego asistido por el personal médico del equipo. El defensa mostraba claros síntomas de dolor provenientes de esa pierna derecha.
Será ahora turno de los servicios del club para determinar el alcance de esa dolencia y esperar que todo haya quedado en un susto de pretemporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría
- Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Grave desprendimiento en la Ruta del Cares: hay tres montañeros heridos, uno de ellos de gravedad
- Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia