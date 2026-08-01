El Sporting se da un festín ante la Gimnástica (5-0): Iosifov lidera el ataque y Guillamón deja las primeras muestras de calidad

Quince minutos le bastaron al Sporting para solventar el amistoso ante la Gimnástica de Torrelavega. El que iba a ser el primer Memorial Manolo Preciado en El Malecón, acabó siendo un recital de fútbol en Mareo. En un cuarto de hora los de Larcamón anotaron tres tantos para dejar sin fuerzas a los cántabros que apenas contaron con ocasiones. Lució por encima del resto un ataque comandado desde la banda izquierda por Iosifov y conducido con fluidez por Gelabert y Gaspar.

Con un once que se podría ver en la primera jornada de liga, Larcamón quiso afrontar el cuarto partido de pretemporada, el primero en Mareo, dando rodaje a su sistema de carrileros que, en esta ocasión, reforzó de inicio por dentro con dos mediocentros, Corredera y Manu, apoyados por Gelabert y Gaspar. Las bandas fueron para Rosas y el ruso que acompañaron en la defensa junto a Duñabeitia, Pablo Vázquez y Diego Sánchez. La punta, para Otero. Fuera del equipo se quedaron Loum, Nacho Martín, Jorge Sáenz y Ferrari, todos ellos en proceso de recuperación. También se mantuvo al margen el recién llegado Konrad, que se ejercitó con los descartados y Yann Kembo, que vio el partido desde la grada.

5 0 1-0, Iosifov, min. 4. 2-0, Otero, min. 12. 3-0, Guille Rosas, min. 14. 4-0, Gaspar, min. 37. 5-0, Pablo García, min. 68. Alineación Yáñez (1); Guille Rosas (2); Duñabeitia (2), Pablo Vázquez (1), Diego Sánchez (1), Iosifov (3); Corredera (2), Manu Rodríguez (2), Gelabert (2); Gaspar (2) y Otero (2). CAMBIOS Gularte (1) por Pablo Vázquez, Sarco (1) por Gaspar, Pablo García (2) por Iosifov, Guillamón (2) por Manu Rodríguez. Iker Martínez (1) por Guille Rosas, Alex Diego (1) por Diego Sánchez. Alineación Pablo Vinatea (1); Santamaría (0), Pablo Fernández (0), Goñi (0), Gouveia (0); Alberto Gómez (1), Héctor Alonso (1), Fuli (0), Saúl García (1); Friaza (1) y Pedraja (1). CAMBIOS Germán (2) por Vinatea, Lagüera (1) por Santamaría, Gángara (1) por Goñi, Ademán (1) por Pablo Fernández, Bassa (1) por Gouveia, Manu González (1) por Alberto Gómez, Salas (1) por Saúl García, Sazatornil (1) por Friaza, Hugo García (1) por Pedraja, El Amraoui (1) por Fuli y Machura (1) por Héctor Alonso. Sergio Álvarez (comité asturiano). Campo 2 de Mareo, ante unos 150 espectadores.

En un encuentro que se debería de haber disputado en tierras cántabras, el Sporting rápidamente se hizo dueño y señor del balón en los primeros minutos del partido. No tardó en ver portería y abrir el marcador. Con la directriz de salir jugando en corto desde abajo, Pablo Vázquez decidió cambiar el plan y enviar en largo para Otero. El punta bajó el balón para Guille que puso a correr a Gelabert y con un hábil regate al portero cedió a placer a Iosifov para que anotara el primero.

Sin mucha preocupación en defensa, el cuadro de Nicolás Larcamón continuó con su plan de sacar el balón por abajo. Fue en una salida en conducción de Duñabeitia cuando llegó el segundo. El zaguero pasó a Gaspar que vio la carrera de Otero y le dejó medio campo para correr en solitario. Con una elegante vaselina batió a Pablo Vinatea. Cuando se cumplía el cuarto de hora de partido, Iosifov se perfiló para dentro y puso el centro a un Guille Rosas que remató solo. Quince minutos arrolladores con tres goles y en donde se pudo vislumbrar la importancia de los carrileros, con ambos volcados en el área en faceta ofensiva y lo que puede ser una de las claves del equipo, la movilidad y capacidad creativa de los dos hombres de detrás de la punta.

Gelabert y Gaspar se entienden, saben aprovechar los espacios y acompañar en la fuerte presión tras pérdida que exige el míster argentino. Y casi lo más importante: tienen gol cuando están cerca del área. El propio Gaspar fue artífice del cuarto tanto al pescar dentro del área un balón que remató al fondo de la red con una preciosa volea.

Poca batalla pudo presentar la Gimnástica que tuvo en las botas de Fuli el primero en un mano a mano errado y un par de acercamientos sin peligro. En una primera parte idílica, no faltaron los sustos. Hasta tres se vivieron con los amagos de lesión de Guille y Otero y la mala fortuna de Pablo Vázquez que, tras un encontronazo, dejó el campo ayudado por los servicios médicos al notar un fuerte dolor en la zona lumbar derecha.

Mientras los cántabros se tomaban la segunda parte para renovar el equipo al completo, el Sporting regresaba al verde sin más cambios que el obligado de Pablo Vázquez por el que había entrado Gularte. No cambió la tendencia del partido, pero el marcador ayudó a que el Sporting bajara una marcha. Sin emabargo, siguió con posesión del balón y generando peligro en una banda izquierda donde Nikita Iosifov está sumando enteros para ser el dueño de ese carril. Capaz de golpear con ambas piernas, el mayor peligro de sus botas llegó cuando se perfilaba para dentro.

Poco tardó Larcamón en hacer los primeros cambios y dejar algo más de media hora para que Guillamón se estrenase. Salió junto a Sarco y Pablo García y con este último protagonizaría el quinto gol. Previamente, lo habían intentado sin éxito, primero Otero y luego Gularte. Las primeras notas de calidad de Guillamón llegaron en forma de desplazamiento en largo para dejar solo a un Pablo García que sumó su segundo tanto de la pretemporada y el quinto del día.

Larcamón volvió a mover el banquillo para dar entrada a Iker Martínez que entró por Diego Sánchez y a Alex Diego que sustituyó a Diego Sánchez y empieza a apuntar como una alternativa más para la línea de tres centrales. El encuentro fue llegando al final con un acercamiento tímido de la Gimnástica de Torrelavega por varias intentonas más del Sporting. Guillamón, Sarco y Gelabert combinaron en el área para hacer trabajar al guardameta rival e Iker Martínez y Pablo García continuaron incidiendo desde los costados.

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El Sporting solventó en un cuarto de hora un encuentro que sirvió para que el técnico argentino siga afilando su modelo, Iosifov vaya asumiendo galones y Guillamón deje muestras de su calidad. En el apartado negativo, habrá que conocer el alcance de la lesión de Pablo Vázquez que no pudo completar la primera parte. Próxima parada de la preparación: Racing de Santander este viernes.