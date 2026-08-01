El Sporting-Valladolid se jugará en El Molinón a puerta cerrada
El club rojiblanco ha sopesado todas las opciones para el último partido de pretemporada y ha optado por esta medida para no contar con unos altos gastos operativos y ante la situación de que el Sporting disputará cuatro encuentros en casa en las cinco primeras jornadas
En una pretemporada dividida entre Mareo, Vigo, la visita a Luanco y el próximo viaje a Astillero, el Sporting cerrará la pretemporada en casa. No lo hará en la ciudad deportiva, sino en El Molinón y ante el Valladolid. Eso sí, el encuentro será a puerta cerrada.
Esta decisión llega después de que en la entidad barajasen todas las opciones posibles. Por un lado, abrir el estadio al público supone un gasto muy elevado y, por la contra, en el club no están dispuestos a cobrar por un amistoso viendo los grandes resultados de la campaña de abonados.
La decisión de disputar el encuentro en El Molinón surge de ambos cuerpos técnicos que, de cara al último compromiso antes de comenzar la liga, quieren jugar en un estadio y sumar carga de trabajo. Precisamente, el Sporting tendrá este partido tan solo un día después de enfrentarse ante el Racing de Santander.
Por otro lado, en la dirección rojiblanca también han tenido en cuenta el calendario y los cuatro partidos que los de Larcamón disputarán en Gijón para considerar no abrir la grada principal a los seguidores que, para ver la puesta de largo del Sporting de la 2026/27 tendrán que esperar una semana más para la primera jornada frente al Sabadell.
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