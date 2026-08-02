La campaña de abonados del Sporting avanza con más de 23.000 socios
El club está cerca de alcanzar el tope de los 24.000 socios que tuvo la temporada pasada
Con un ritmo de vértigo, la campaña de abonados del Sporting va sumando visos para completar los 24.000 socios que se alcanzó el curso pasado, eso sí, sumando los que se hicieron nuevos en enero. Bajo el lema de "Empuxa", tan solo una semana después se alcanzó la cifra de 21.830 socios al finalizar el primer periodo de renovación, en el que no se cuentan los abonados que realizaron cambio de asiento.
Desde el primer día de nuevas altas se notó el interés que ha levantado el proyecto de esta temporada, con 350 nuevos seguidores con asiento en El Molinón en las primeras dos horas. Las altas se podrán seguir tramitando en los próximos días mediante los dos canales oficiales operativos.
Aquellos que lo deseen pueden hacerlo de forma online, en la página web del club o también se puede solicitar el carné en las oficinas de El Molinón y con cita previa. El horario es de 10.00 a 20.00 horas. El carné de socio da derecho a un asiento en El Molinón para asistir a los 21 partidos de liga, sin incluir encuentros de Copa del Rey o de un posible play-off de ascenso.
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