El carril izquierdo del Sporting, una cuestión de perfiles

La banda izquierda del Sporting ya está cerrada. Nicolás Larcamón confirmó después del amistoso ante la Gimnástica de Torrelavega que en el club no están explorando el mercado para incorporar a un jugador de banda. Con la última adquisición de Konrad de la Fuente, más la llegada de Nikita Iosifov, en la entidad consideran que el perfil está más que cubierto y ponen su empeño en otras demarcaciones.

Muchas vueltas se han dado sobre un perfil zurdo en el que, a principios de verano, parecía que solo iba a sobrevivir Diego Sánchez. La llegada del técnico argentino ha convertido las clásicas posiciones de lateral y extremo en una sola. El propio Diego, a día de hoy, es considerado más central que carrilero, aunque podría ejercer como tal "si se busca un perfil que defienda más que ataque", resaltó Larcamón.

Esto dejaba a Pablo García como el único lateral puro disponible. Sin embargo, el gijonés parecía llamado a abandonar el club antes de que el técnico argentino lo viera y considerase que era un jugador más que aprovechable para la campaña que empieza en dos semanas.

A comienzos de la pretemporada también se llegó a considerar a Gaspar como una opción más que viable para asumir el papel de carrilero. No obstante, esta decisión fue cambiando con el paso de las semanas y el jugador ha adoptado un perfil capaz de jugar por dentro. En el amistoso contra la Gimnástica realizó un espléndido partido, ayudando en la salida del balón, confiando en su calidad en el pase para dejar en boca de gol a Otero o merodeando el área como un punta más para anotar un tanto.

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Los que sí han llegado para aportar verticalidad en ataque son Konrad de la Fuente y Nikita Iosifov. A falta de ver los primeros minutos del americano, el ruso está dejando las mejores sensaciones en esta pretemporada, siendo una apuesta firme para ocupar el carril en el debut liguero. A todos ellos, también se suma el canterano Alex Diego, con un perfil más parecido al de Diego Sánchez, y el veloz Christian Ferreres, máximo exponente en ataque del filial y que ha sumado puntos esta pretemporada.