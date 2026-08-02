Los nuevos fichajes del Sporting se presentan este martes en El Molinón
El acto será a puerta abierta y estarán presentes las nueve incorporaciones de este mercado
Hasta nueve son las incorporaciones que ha sumado el Sporting en apenas un mes de mercado. Emanuel Gularte, Egoitz Arana, Jorge Sáenz, Aimar Duñabeitia, Hugo Guillamón, Nikita Iosifov, Konrad de la Fuente, Alejo Sarco y Andrés Ferrari son las incorporaciones hasta la fecha y el club ha decidido presentarlos todos a la vez.
El Molinón abrirá mañana sus puertas para celebrar el acto abierto a todos los seguidores. A las 14.00 horas está previsto que los jugadores comparezcan en rueda de prensa y posteriormente saltarán al campo.
Hasta el momento, el club ha mantenido la política de anunciar los fichajes en redes sociales, e incluso publicar alguna entrevista para conocer de cerca a los futbolistas. En temporadas pasadas, era habitual que la presentación en sociedad como futbolistas rojiblancos se llevara a cabo en Mareo.
Sin embargo, para esta ocasión y considerando la casi decena de fichajes que han llegado, ha previsto poner el estadio más antiguo de España como escenario para que se produzca la primera toma de contacto en la casa del Sporting entre jugadores y afición.
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