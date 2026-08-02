"El Sanedrín de Mareo" abre la temporada del Sporting

Una de las agrupaciones más veteranas y fieles al Sporting, como es el mítico "El Sanedrín de Mareo" –en la imagen, algunos de sus integrantes–, estrenó la temporada 2026-27 con un encuentro en el restaurante gijonés La Volanta. Además del Sporting, el protagonista de la jornada fue el bonito, manjar para coger fuerzas de cara a una campaña que se espera que sea la del ascenso.