"El Sanedrín de Mareo" abre la temporada del Sporting
Una nutrida representación se reunió en el restaurante La Volanta de Gijón
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
LNE
Una de las agrupaciones más veteranas y fieles al Sporting, como es el mítico "El Sanedrín de Mareo" –en la imagen, algunos de sus integrantes–, estrenó la temporada 2026-27 con un encuentro en el restaurante gijonés La Volanta. Además del Sporting, el protagonista de la jornada fue el bonito, manjar para coger fuerzas de cara a una campaña que se espera que sea la del ascenso.
- Multado con 100 euros por tener una avería en carretera, indicar el accidente con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multitudinaria despedida en Candás al padre de la actriz Paula Echevarría, Luis, que murió ayer a los 76 años: 'Era irrepetible
- Incendia su piso en Oviedo tras ser desahuciado, se tira por la ventana y acaba entrando en otra vivienda
- Multado con 100 euros tras echar gasolina diésel, pagar y marcharse después del encarecimiento con un coste de 94,71 euros: la Guardia civil extrema la vigilancia
- José Luis, padre del piloto de F1 Fernando Alonso: 'Siempre quise que mi hijo supiese el valor de las cosas; sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, yo debía trabajar seis meses
- En imágenes: funeral de Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría en Candás
- Multado con 200 euros tras tener un accidente, colocar la baliza v-16 de forma correcta, pero no llevar el kit obligatorio en el maletero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros en la operación salida del verano por circular a la velocidad obligatoria en carretera pero no fijarse en la señal s-13: la Guardia civil ya extrema la vigilancia