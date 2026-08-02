El Sporting aprieta por Álex Fores para cerrar la punta de ataque

El Sporting afronta el último mes de mercado con casi todos los deberes hechos tanto en salidas como llegadas. Al club tan solo le falta por despejar la marcha de Yann Kembo para poner candado a una plantilla que, a priori, se va a reforzar con dos jugadores “de jerarquía”. El plan de la dirección deportiva se dirige a la faceta defensiva con un nuevo central y a la punta de ataque donde llevan días peinando el mercado en busca de un jugador que dé el salto de calidad que se necesita para alcanzar el objetivo del ascenso.

En la lista de nueves que se baraja en Mareo, son varios los nombres que se han ido sondeando para conocer las posibilidades de que puedan recalar en Gijón. Por el momento, el foco está puesto en el mercado nacional, con jugadores jóvenes, que cuenten con experiencia demostrada en la categoría y, lo que es más importante, rendimiento inmediato. Entre las prioridades está Álex Forés, interés que ya desveló este periódico, que encaja a la perfección con lo que se busca en el club y que el Villarreal ya ha recibido una oferta del Sporting, que buscaría hacerse en propiedad con el delantero, al que le queda un año de contrato.

El atacante valenciano llegaría tras un año complicado en el Oviedo, sin ver portería y con apenas tres titularidades en los 18 encuentros que disputó en liga. Propiedad del Villarreal, su club le busca una salida y no son pocos los equipos los que preguntan por un delantero que gozó de una espectacular campaña de debut en Segunda con el filial amarillo, anotando 16 tantos, que recuperó sensaciones en el Levante después de una grave lesión y ayudó al conjunto granota a lograr el ascenso. El jugador no ha disputado los dos últimos amistosos con su club y todavía no ha decidido su futuro, aunque se espera que lo haga de forma inminente y desde el Sporting han intensificado los contactos en los últimos días asumiéndolo como una prioridad.

Otro de los jugadores que sigue de cerca la dirección rojiblanca es Juan Carlos Arana. El delantero, clave en el Racing de los últimos años gusta, pero no se han avanzado en los contactos. Arana viene de una temporada lastrada por las lesiones y en busca de recuperar su mejor versión. El cuadro cántabro se ha reforzado este verano con el joven Zabiri, el cuarto punta del equipo que puede abrir la puerta para que Arana salga cedido.

Al delantero no le faltan novias y en Las Palmas, entre otros, anhelan que regrese a su tierra. En todo caso, la operación por el grancanario iría más enfocada en una cesión. Otro de los nombres que se barajaba en la dirección deportiva es el de Jon Karrikaburu. No es ningún secreto que el delantero navarro lleva siendo deseo del Sporting desde hace varios años.

Sin embargo, las pretensiones económicas unidas a la fuerte oposición por parte de otros equipos como el Burgos, que acaba de ingresar una gran suma por el traspaso de Fer Niño al Elche, han alejado al futbolista. El Sporting también tanteó opciones más complicadas y alejadas como la de Zakaria Eddahchouri, por el que el Deportivo pide una suma muy elevada para lo que puede asumir el Sporting.

En este mercado, el conjunto gijonés se ha reforzado con dos jugadores para la punta de ataque como son Alejo Sarco y Andrés Ferrari, un futbolista que ya conocía la Segunda División antes de llegar al Sporting y que en apenas siete partidos dejó grandes sensaciones. La fractura del peroné que sufrió el pasado curso frenó su progresión, pero no impidió que el futbolista regresara a la disciplina rojiblanca.

Con el uruguayo se daba por cerrado un ataque que volvió a quedar cojo con la sorprendente salida de Jonathan Dubasin. El "Pingüino" quería jugar en Primera y Osasuna le abrió las puertas para hacerlo a cambio de que el Sporting recibiera cuatro millones fijos, uno en variables y un porcentaje en la plusvalía de un futuro traspaso. La negociación se vio lejos de la cláusula de rescisión del futbolista, principalmente, por el interés del propio jugador por salir rumbo a la máxima categoría.

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El Sporting asumió tener que acudir de nuevo al mercado para suplir la baja de su máximo goleador la pasada campaña. Con algo más de músculo económico por lo recibido en la venta, en el club son conscientes de que afrontan días claves para redondear el equipo.