Las entradas del Sporting contra el Racing, a la venta el día del partido en las taquillas
El encuentro se disputa el viernes a las 11.30 horas en Astillero, Cantabria
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C. T.
El próximo compromiso amistoso lleva al Sporting a visitar al Racing de Santander en los Campos de Sport de Astillero a las 11.30 horas, el viernes.
El club ha hecho público el precio de las entradas que se podrán adquirir en la taquilla el mismo día del encuentro a partir de las 10.00 horas. Los precios van desde los 20 euros para los adultos, 12 euros para la categoría júnior, de 15 a 17 años y 5 euros para la categoría infantil, de 6 a 14 años. Los menores de 6 años acompañados por un adulto tendrán el acceso gratuito al partido.
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