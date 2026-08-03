Los nueve fichajes del Sporting se presentan este martes en El Molinón
Será público y los aficionados podrán entrar a partir de las 14.20 horas por la Puerta 17
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C. T.
Ante la afición y con El Molinón como escenario, el Sporting presentará hoy a los nueve fichajes de este mercado de invierno. Los jugadores están citados en el estadio para las 14.00 horas de la tarde en donde pasaran por la sala de prensa antes de saltar al terreno de juego.
El acto público y gratuito comenzará unos minutos más tarde, fijando la entrada del público a El Molinón a partir de las 14.20 horas y con acceso único por la Puerta 17, situada en la Tribuna Oeste.
Egoitz Arana, Jorge Sáenz, Gulararte Duñabeitia, Hugo Guillamón, Nikita Iosifov, Konrad, en la imagen; Alejo Sarco y Andrés Ferrari son los jugadores que serán presentados.
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