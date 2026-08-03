El Sporting se mantiene a la espera de la decisión de Forés

La búsqueda de un delantero se ha convertido en la prioridad de mercado en el Sporting. Al margen de que el club también está en camino de reforzar la zaga con un nuevo central, los esfuerzos de la dirección deportiva están enfocados en poder contratar a un jugador diferencial en ataque, que redondee una plantilla que, a priori, cuenta con más variantes que la de la temporada pasada. En este sentido, la entidad ya se ha movido en una dirección y apunta a un nombre: Álex Forés.

El delantero se encuentra realizando la pretemporada con el Villarreal, que estaría dispuesto a dejarlo salir a cambio de un traspaso que han tasado en 500.000 euros fijos. En esos términos está trabajando la dirección rojiblanca que ya ha presentado una oferta por el atacante. La decisión, no obstante, también reside en un futbolista llamado a ser diferencial en Segunda, como ya lo fue en campaña anterior y que busca recuperar su mejor fútbol. No son pocos los clubes que han preguntado por su situación. El mercado de Segunda es limitado y son muchos los equipos que pelean por los mismos nombres y ofreciendo condiciones similares.

Es el proyecto y contar con un objetivo claro lo que acaba decantando la balanza en muchas situaciones. Forés, que pese a que estuvo concentrado en Como (Italia) con el Villarreal, no ha participado en los últimos amistosos y se espera que la decisión para recalar en un nuevo club no se haga esperar mucho más.

La competencia en el "Submarino amarillo" es muy elevada y el valenciano afronta un verano clave tras una temporada complicada en las filas del Real Oviedo. Al Sporting no le importaría repetir la fórmula que ya hizo con Jonathan Dubasin y que tan buen resultado dio. Al igual que el "Pingüino", Forés ya ha demostrado, pese a su juventud, que es un delantero con gol en Segunda. Su temporada de debut con el filial amarillo le sirvió para tomar el pulso a la categoría y en la campaña siguiente logró la titularidad y anotar 16 tantos en 39 encuentros. La mala fortuna quiso que, esa misma campaña, en un lance ante el Amorebieta sufriera una fractura diafisaria en la tibia derecha.

Le tuvo apartado de los terrenos de juego más de medio año y el Levante le contrató en el mercado invernal de 2025 para reforzar una plantilla que conseguiría el ascenso con cinco tantos de Forés en liga, todos ellos saliendo desde el banquillo. Regresó al Villarreal, pero volvió a salir cedido rumbo al Oviedo, donde sumó 19 encuentros, en su mayoría con minutos residuales de suplente. Una vez más, el delantero ha regresado a la disciplina groget y, una vez más, apunta a salir, aunque en esta ocasión podría ser de forma definitiva.

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El delantero acaba contrato el verano que viene y el cuadro valenciano vería con buenos ojos hacer caja en este mercado, siendo el propio Sporting uno de los equipos que ya ha presentado oferta y cantidad por el traspaso. En la lista que se baraja en Mareo, no obstante, se mantienen activos otros nombres como Juan Carlos Arana, Karrika o Eddahchouri, por el que también han realizado oferta, aunque lejos de las pretensiones económicas del Deportivo.