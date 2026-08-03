El Sporting suma efectivos y bajas: todos disponibles menos Pablo Vazquez y Iosifov se retira del entrenamiento antes de tiempo

Dos semanas quedan para el inicio de liga ante el Sabadell y el Sporting de Nicolás Larcamón sigue acumulando horas de trabajo para llegar a punto a la primera cita liguera. Los rojiblancos regresaron este lunes a los entrenamientos con las buenas noticias de Nacho Martín y Mamadou Loum, que se ejercitaron sin problema alguno junto al resto de sus compañeros, y de Jorge Sáenz y Andrés Ferrari, presentes también con el grupo, aunque sin participación activa en los ejercicios de contacto.

A pocos metros y haciendo trabajo de recuperación se mantuvo Pablo Vázquez, aquejado de un dolor lumbar por el que tuvo que ser sustituido antes de tiempo ante la Gimnástica de Torrelavega. La parte negativa se la llevó Nikita Iosifov. El ruso aquejó de molestias en el pie derecho y dejó el entrenamiento junto a los médicos del equipo.

Sobre el verde, trabajo con balón y en pro de engrasar el sistema. En una mañana que juntó a un buen grupo de seguidores rojiblancos, el cuerpo técnico rojiblanco enfocó la sesión en la búsqueda del tercer hombre con balón y los desmarques en ruptura a la espalda de la defensa rival. A los jugadores del primer equipo se unieron también los canteranos habituales: Mario Ordóñez, en portería, Alex Diego, Iker Martínez, Enol Prendes, Christian Ferreres y Miguel Conde.

Intensidad, pases al primer toque y movimiento. Es lo que demandó el míster argentino que cuenta con la verticalidad en ataque para hacer daño a los rivales. También incidió en la sesión en la importancia de la toma de decisiones. La naturaleza del equipo que se está conociendo esta pretemporada es la de un cuadro que va a intentar llegar lo antes posible a campo rival para acumular hombres y, en caso de pérdida, poder presionar arriba. No obstante, Larcamón también incidió en la sesión en la importancia de temporizar y saber controlar el momento de ejecutar la acción.

Dos horas de entrenamiento que acabaron con un partido reducido en el que solo se podía anotar previa pared y pase al hueco. Mientras el grueso de la plantilla se retiraba a firmar autógrafos y sacar fotos con los seguidores, Larcamón llevó aparte a Guille Rosas, Gelabert, Nacho Martín y Corredera para ajustar alguna cuestión.

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Las dos últimas incorporaciones, Hugo Guillamón y Konrad realizaron ejercicio extra con unas cuantas carreras a medio campo antes de dar por cerrado el día. El Sporting volverá a Mareo este martes con una doble sesión. Al mediodía, el club presentará en El Molinón a los nueve fichajes que han realizado hasta la fecha.