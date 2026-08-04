El central del Sporting Kembo, en la órbita del Huesca

La SD Huesca ha entrado en la carrera por hacerse con la cesión de Yann Kembo, defensa central del Sporting de Gijón. El conjunto oscense se ha interesado por la situación del zaguero francés, que también cuenta con una propuesta de Unionistas de Salamanca para salir a préstamo durante la presente temporada. De momento, no hay oferta formal. Pero la SD Huesca está valorando muy seriamente entrar y solicitar la cesión.

El central, de 24 años, afronta un verano en el que todo apunta a que buscará minutos lejos de El Molinón. El Sporting considera que una cesión puede ser la mejor fórmula para favorecer su crecimiento, mientras varios clubes han comenzado a mover ficha por un perfil que destaca por su envergadura, su juego aéreo y su condición de central zurdo.

En este escenario aparece la SD Huesca, que ha solicitado la cesión de Kembo. El club azulgrana ve con buenos ojos reforzar el eje de la defensa con un futbolista joven, con margen de progresión y que ya ha estado integrado en la dinámica del primer equipo rojiblanco.

Hasta ahora, Unionistas de Salamanca era el equipo que había dado pasos para hacerse con el central, pero el interés del conjunto oscense añade un nuevo pretendiente para hacerse con los servicios del defensa del Sporting.

Kembo, nacido el 20 de marzo de 2002 en Le Mans (Francia), mide 1,96 metros y llegó al Sporting procedente del Lens. Tras consolidarse en el filial, renovó su contrato con la entidad gijonesa hasta 2028 y forma parte de los descartes anunciados por la entidad.

En ese contexto, la opción de la SD Huesca gana enteros como una alternativa interesante para todas las partes.

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El conjunto altoaragonés, uno de los candidatos a pelear por el ascenso a Segunda División tras su descenso a Primera Federación, continúa trabajando en el mercado para reforzar su plantilla. La incorporación de un central con las características de Kembo encaja en el perfil que busca la dirección deportiva.