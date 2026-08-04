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Riestra espera traer al sustituto de Dubasin “antes de que termine la semana”

José Riestra aprovechó la presentación de los nueve fichajes para hacer balance de un verano que considera clave en la construcción del nuevo Sporting

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, durante la presentación de los jugadores esta mañana en El Molinón

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, durante la presentación de los jugadores esta mañana en El Molinón / Marcos León / LNE

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María Rendueles

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El presidente ejecutivo destacó el trabajo realizado durante el mercado y, sobre todo, el compromiso que encontró en todos los jugadores incorporados.

"Todos los que están aquí me transmitieron esas ganas de querer venir", aseguró el dirigente rojiblanco, que quiso poner en valor la predisposición mostrada por los nuevos futbolistas desde las primeras conversaciones. "Ninguno puso un pretexto", destacó, antes de subrayar que todos compartieron la ambición de afrontar el reto de devolver al Sporting a Primera División.

El compromiso de los fichajes marca el discurso del presidente

Riestra también evitó entrar en polémicas sobre la salida de Jonathan Dubasin. El mexicano se limitó a agradecer la etapa del jugador en Gijón y aseguró que ahora el club debe centrarse "en los que aquí estamos". En ese sentido, incidió en que la confección de la plantilla ha estado marcada por la voluntad de los jugadores de vestir la camiseta rojiblanca y por el convencimiento de que el proyecto podía ilusionarles.

En cuanto al mercado, confirmó que el Sporting continúa trabajando para completar la plantilla. El presidente reconoció que la operación para intentar recuperar a Andrés Cuenca depende de varias partes y pidió respetar los tiempos del club propietario del futbolista. Paralelamente, explicó que la dirección deportiva sigue negociando la llegada del sustituto de Dubasin y confió en que esa incorporación pueda quedar cerrada antes de que termine la semana.

El Sporting mantiene abierto el mercado para cerrar la plantilla

El máximo dirigente rojiblanco se mostró satisfecho con el desarrollo del mercado estival, aunque recordó que el verdadero examen llegará con el inicio de la competición. "Estamos haciendo el trabajo", afirmó, antes de destacar la respuesta del sportinguismo, que ya supera los 23.000 abonados y apunta a batir el récord de la pasada temporada.

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Para Riestra, el verano ha servido para sentar las bases de un proyecto en el que directiva, cuerpo técnico, plantilla y afición reman en la misma dirección. "Hay que estar alineados juntos", resumió el presidente, convencido de que esa unión será una de las claves para pelear por el objetivo del ascenso a Primera División.

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