El Sporting avanza para cerrar el fichaje de Forés

El Sporting trata de cerrar a Álex Forés, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, para cerrar la delantera. El club ha ofrecido al Villarreal un traspaso de cerca de medio millón de euros, llegando a un acuerdo con el conjunto amarillo. No es el único equipo bien posicionado para contratar al ariete que ahora se debate entre varias ofertas, una la del Sporting la cual ve con buenos ojos.

La sensación en Mareo es positiva y así lo desveló el propio presidente, José Riestra, este martes en la presentación de los nuevos fichajes. “La idea es que se pueda incorporar lo antes posible. Vamos por muy buen camino y ojalá antes de que termine la semana podamos tener esto cerrado”, apuntaba el máximo dirigente sportinguista a la hora de hablar de la opción para reforzar la delantera.

No mencionó nombres, pero todo apunta a que el acuerdo entre Forés y el Sporting pueda sellarse lo antes posible. El jugador tiene sobre la mesa un par de ofertas más con propuestas económicas similares y será el propio Forés el que decida que proyecto le convence más.

Forés, que pese a que estuvo concentrado en Como (Italia) con el Villarreal, no ha participado en los últimos amistosos y se espera que la decisión para recalar en un nuevo club no se haga esperar mucho más.

La competencia en el Villarreal es muy elevada y el atacante valenciano afronta un verano clave tras una temporada complicada en las filas del Real Oviedo. Al Sporting no le importaría repetir la fórmula que ya hizo con Jonathan Dubasin y que tan buen resultado dio. Al igual que el "Pingüino", Forés ya ha demostrado, pese a su juventud, que es un delantero con gol en Segunda. Su temporada de debut con el filial amarillo le sirvió para tomar el pulso a la categoría y en la campaña siguiente logró la titularidad y anotar 16 tantos en 39 encuentros. La mala fortuna quiso que, esa misma campaña, en un lance ante el Amorebieta sufriera una fractura diafisaria en la tibia derecha.

Le tuvo apartado de los terrenos de juego más de medio año y el Levante le contrató en el mercado invernal de 2025 para reforzar una plantilla que conseguiría el ascenso con cinco tantos de Forés en liga, todos ellos saliendo desde el banquillo. Regresó al Villarreal, pero volvió a salir cedido rumbo al Oviedo, donde sumó 19 encuentros, en su mayoría con minutos residuales de suplente. Una vez más, el delantero ha regresado a la disciplina groget y, una vez más, apunta a salir, aunque en esta ocasión de forma definitiva.