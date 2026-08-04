Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el SESPAIncendiosEclipse en AsturiasLotería en OviedoZonas tensionadas en AsturiasCrisis en Ceuta
instagramlinkedin

El Sporting avanza para cerrar el fichaje de Forés

El club ha llegado a un acuerdo con el Villarreal de 500.000 euros y es el futbolista, que ve con buenos ojos el proyecto rojiblanco, el que tomará la decisión entre varias ofertas más

Álex Forés

Álex Forés / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Tamargo / Andrés Menéndez

El Sporting trata de cerrar a Álex Forés, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, para cerrar la delantera. El club ha ofrecido al Villarreal un traspaso de cerca de medio millón de euros, llegando a un acuerdo con el conjunto amarillo. No es el único equipo bien posicionado para contratar al ariete que ahora se debate entre varias ofertas, una la del Sporting la cual ve con buenos ojos.

La sensación en Mareo es positiva y así lo desveló el propio presidente, José Riestra, este martes en la presentación de los nuevos fichajes. “La idea es que se pueda incorporar lo antes posible. Vamos por muy buen camino y ojalá antes de que termine la semana podamos tener esto cerrado”, apuntaba el máximo dirigente sportinguista a la hora de hablar de la opción para reforzar la delantera.

No mencionó nombres, pero todo apunta a que el acuerdo entre Forés y el Sporting pueda sellarse lo antes posible. El jugador tiene sobre la mesa un par de ofertas más con propuestas económicas similares y será el propio Forés el que decida que proyecto le convence más.

Forés, que pese a que estuvo concentrado en Como (Italia) con el Villarreal, no ha participado en los últimos amistosos y se espera que la decisión para recalar en un nuevo club no se haga esperar mucho más.

La competencia en el Villarreal es muy elevada y el atacante valenciano afronta un verano clave tras una temporada complicada en las filas del Real Oviedo. Al Sporting no le importaría repetir la fórmula que ya hizo con Jonathan Dubasin y que tan buen resultado dio. Al igual que el "Pingüino", Forés ya ha demostrado, pese a su juventud, que es un delantero con gol en Segunda. Su temporada de debut con el filial amarillo le sirvió para tomar el pulso a la categoría y en la campaña siguiente logró la titularidad y anotar 16 tantos en 39 encuentros. La mala fortuna quiso que, esa misma campaña, en un lance ante el Amorebieta sufriera una fractura diafisaria en la tibia derecha.

Noticias relacionadas y más

Le tuvo apartado de los terrenos de juego más de medio año y el Levante le contrató en el mercado invernal de 2025 para reforzar una plantilla que conseguiría el ascenso con cinco tantos de Forés en liga, todos ellos saliendo desde el banquillo. Regresó al Villarreal, pero volvió a salir cedido rumbo al Oviedo, donde sumó 19 encuentros, en su mayoría con minutos residuales de suplente. Una vez más, el delantero ha regresado a la disciplina groget y, una vez más, apunta a salir, aunque en esta ocasión de forma definitiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la potente máquina de coser de mano más barata del mercado: compacta, ligera, portátil e ideal para reparaciones rápidas en casa
  2. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
  3. Cuatro amigos de toda la vida reabren La Chucha, el histórico quiosco de Oviedo: café de especialidad, matcha, galletas y una pequeña terraza con cuatro mesas
  4. Son asturianos, son pareja y están entre los cinco mejores de las oposiciones para inspector de Hacienda: “La clave es la constancia... y descansar”
  5. Dos de los cinco jóvenes que salieron despedidos de una atracción en Siero continúan ingresados: 'Estamos muy afectados
  6. Multado con 600 euros un conductor que circulaba a la velocidad obligatoria pero se topó con la campaña que está llevando a cabo la DGT: la Guardia civil extrema la vigilancia
  7. Detenido un viajero en la estación de Oviedo con 80 gramos de cocaína y 23.600 euros en metálico
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza más barato del mercado: relleno mullido y suave

El Sporting avanza para cerrar el fichaje de Forés

El Sporting avanza para cerrar el fichaje de Forés

Avilés impulsa la sostenibilidad en pymes con un programa de apoyo empresarial

Avilés impulsa la sostenibilidad en pymes con un programa de apoyo empresarial

"Escuchar, imaginar y dejarse llevar": así será el recital musical que se ofrece en Oviedo como aperitivo del eclipse total de sol

"Escuchar, imaginar y dejarse llevar": así será el recital musical que se ofrece en Oviedo como aperitivo del eclipse total de sol

José María Almoguera, cauto tras el reencuentro entre Carmen Borrego y Terelu: "El tiempo lo dirá todo"

José María Almoguera, cauto tras el reencuentro entre Carmen Borrego y Terelu: "El tiempo lo dirá todo"

Asturias quiere un proyecto de la misión espacial Artemis y enseña sus minas para ensayos a la élite mundial de la investigación: "Tenemos que adelantarnos"

Asturias quiere un proyecto de la misión espacial Artemis y enseña sus minas para ensayos a la élite mundial de la investigación: "Tenemos que adelantarnos"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: con potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más barata del mercado: con potente presión de bomba de 15 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma

Vox califica la modificación presupuestaria para las primeras reparaciones del Valey de "una improvisación propagandística"

Vox califica la modificación presupuestaria para las primeras reparaciones del Valey de "una improvisación propagandística"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: está disponible por menos de 10 euros
Tracking Pixel Contents