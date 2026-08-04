El Sporting presenta a sus nueve caras nuevas: un proyecto con experiencia, juventud y una ambición compartida

El Sporting escenificó este martes en El Molinón el inicio de una nueva etapa. Los nueve fichajes que reforzarán la plantilla de Nicolás Larcamón comparecieron juntos por primera vez ante los medios en una puesta de largo encabezada por el presidente ejecutivo, José Riestra, y Joaquín Alonso, que sirvió para trasladar un mensaje común: la ilusión por formar parte de un proyecto construido para devolver al club a Primera División.

Ese mensaje se repitió, con distintos matices, en boca de los futbolistas. Más allá de las diferencias de edad, procedencia o trayectoria, prácticamente todos coincidieron en señalar que el proyecto deportivo fue el principal argumento para vestir de rojiblanco.

El proyecto deportivo convence a los fichajes

Entre los jugadores con mayor recorrido sobresalió Hugo Guillamón. El centrocampista valenciano explicó que las conversaciones con el Sporting fueron claras desde el primer momento y que el proyecto que le presentaron terminó por convencerle. "Creo mucho en la idea que tienen", resumió. El ex del Valencia CF aseguró sentirse plenamente integrado en el vestuario, donde ya coincidía con algunos compañeros, y convencido de que la plantilla tiene potencial para firmar "un gran año".

En la misma línea se expresó Emanuel Gularte. El central uruguayo reconoció que la presencia de Nicolás Larcamón "fue un plus" en su decisión, aunque subrayó que la historia del Sporting ya hacía muy atractiva la propuesta. Después de sus primeras semanas en Gijón, aseguró sentirse plenamente adaptado a la ciudad y al grupo: "Venir ha sido la mejor decisión", al tiempo que destacó que el equipo se ha construido para competir por el ascenso.

También Jorge Sáenz incidió en la ambición del vestuario. El defensa canario, que continúa recuperándose de la lesión con la que terminó la pasada temporada, explicó que la oferta del Sporting fue "muy difícil de rechazar" por la entidad del club y por las posibilidades de crecimiento que le ofrecía. El central aseguró encontrarse cada vez más cerca de regresar al trabajo con el grupo y recordó que, desde las primeras conversaciones con la dirección deportiva, el mensaje fue inequívoco: el objetivo pasa por pelear por el ascenso durante una temporada que prevé larga y exigente.

Si los nuevos hablaron del proyecto, otros regresan con un claro ánimo de reivindicación. Andrés Ferrari fue el más explícito. El delantero uruguayo, lastrado por las lesiones durante buena parte del pasado curso, confesó que siente que tiene una deuda pendiente con el sportinguismo. "Quiero darle una revancha a la afición", afirmó, mientras continúa preparando su regreso convencido de que el equipo "se está armando" para competir por objetivos importantes.

Konrad de la Fuente también evidenció esa predisposición a empezar de nuevo. El extremo estadounidense restó importancia a la posición en la que pueda utilizarle Larcamón y dejó claro que su única prioridad es ayudar al equipo. "Me da un poco igual", respondió cuando fue preguntado por la posibilidad de actuar como carrilero en el nuevo sistema del técnico argentino.

Algo parecido transmitió Nikita Iosifov. El ruso reconoció que su posición natural es la de extremo, aunque dejó claro que se adaptará a cualquier función que le encomiende el entrenador. "En el fútbol moderno tienes que defender", resumió. Preguntado por lo que espera del ambiente de El Molinón, evitó personalizar el foco y prefirió hablar del objetivo colectivo: conseguir "grandes cosas" con el Sporting.

Juventud, ambición y un mismo objetivo: el ascenso

Aimar Duñabeitia afronta su primera experiencia en el fútbol profesional después de formarse en Lezama y aseguró sentirse "más que preparado" para el reto. El central se definió como un futbolista intenso, fuerte en los duelos, con buena salida de balón y comprometido con el trabajo diario. "Soy vasco", respondió entre sonrisas al explicar una personalidad que asocia directamente al esfuerzo y la competitividad.

Alejo Sarco, otro de los jóvenes incorporados por el Sporting, aseguró que llega en un buen momento físico y futbolístico. El delantero argentino considera que el periodo de adaptación al fútbol europeo ya quedó atrás tras su paso por Alemania y entiende que aterrizar ahora en España le permitirá centrarse exclusivamente en rendir sobre el césped.

La ronda de jugadores la completó el guardameta Egoitz Arana, que explicó que la dimensión del Sporting hizo que la propuesta fuera "muy difícil de rechazar". El portero destacó el ambiente que se ha encontrado desde su llegada y aseguró que el día a día en Mareo le está permitiendo seguir creciendo junto a un grupo que comparte la misma ambición.

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Las intervenciones dejaron un denominador común. Los nueve fichajes, cada uno desde una realidad diferente, coincidieron en señalar que el proyecto deportivo, la historia del club y el ambiente que se vive en Gijón fueron decisivos para aceptar la llamada del Sporting. Ahora, con perfiles que mezclan experiencia en la élite, futbolistas en busca de reivindicación y jóvenes con margen de crecimiento, la palabra que más se repitió durante la presentación fue la misma que lleva diez años rondando en la mente de los rojiblancos: ascenso.