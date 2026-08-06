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Forés rechaza al Sporting y pone rumbo al Burgos

El delantero valenciano, principal candidato rojiblanco, jugará la próxima temporada a las órdenes de Sergio Francisco

Álex Forés, con el Villarreal.

Álex Forés, con el Villarreal. / Villarreal

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Carlos Tamargo

Andrés Menéndez

El principal candidato para reforzar la delantera del Sporting, Álex Forés, jugará la próxima temporada en el Burgos. Así lo ha adelantado Killer Asturias y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA, al igual que informó en exclusiva sobre el interés y la oferta que los rojiblancos plantearon al Villarreal y al futbolista.

El acuerdo con el "Submarino Amarillo" estaba fijado en algo más de medio millón de euros y sobre la mesa de Forés estaba una buena oferta para unirse a las filas de Nicolás Larcamón. Sin embargo, no era el único proyecto que tenía el delantero y, tras varios días sopesando sus opciones, ha terminado por decantarse por la del Burgos.

El propio José Riestra, presidente del Sporting, confirmó este miércoles en la visita a Covadonga los contactos con el futbolista, expresando que es un jugador que siguen desde hace tiempo, desvelando que ya lo intentaron fichar el pasado diciembre y confiando en que "ojalá pronto podamos tener ya sí el nombre propio".

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Sin embargo, la decisión del delantero ha ido por otro lado, rechazando la oportunidad sportinguista y obligando al club a seguir explorando las opciones para reforzar el ataque y encontrar al sustituto "de jerarquía" que ocupe el lugar que dejó Jonathan Dubasin.

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