Guille Rosas, nuevo capitán del Sporting

El Sporting anunció los cuatro nuevos capitanes para esta temporada, destacando la incorporación de Guille Rosas como uno de los pesos pesados del vestuario. El canterano rojiblanco sustituye a Kevin Vázquez, que dejó la disciplina del club este verano, y se une a Rubén Yáñez, Gaspar Campos y Juan Otero como uno de los jugadores llamados a liderar al equipo dentro del terreno de juego.

Pocos jugadores como Guille Rosas demuestran la garra y entrega que demanda la parroquia rojiblanca, que la pasada temporada le hizo ganador en un par de ocasiones del "Trofeo Mahou" al mejor jugador del mes.

Rosas va camino de su séptima temporada como jugador de la primera plantilla y en su gran mayoría ha sido uno de los pilares del equipo, siendo a la vez el dueño del carril derecho en el que la pasada temporada firmó su mejor campaña en la faceta ofensiva. Dos goles y siete asistencias salieron de sus botas. En el nuevo esquema de Nicolás Larcamón, el gijonés está llamado a tener aún más importancia en el ataque. Esta pretemporada ya ha visto puerta, atacando el área desde su posición de carrilero.

No es el único de los líderes del equipo que esta campaña está llamado a experimentar un gran cambio en su fútbol. Gaspar Campos se espera que deje la banda izquierda, donde el míster no le considera un candidato para ser carrilero, para buscar posiciones más centradas y por detrás del punta. En los compromisos de pretemporada ya ha actuado en esa zona, siendo un futbolista que se atreve a bajar a la construcción de la jugada y que cuenta con buena visión para filtrar al espacio, uno de los requisitos de Larcamón para ese puesto.

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Por el momento, el Sporting ha optado por no reforzar esa parte del campo, donde el año pasado tan solo estaba Gelabert. En la dirección deportiva rojiblanca se llegó a plantear la opción de que Óscar Trejo fuera el complemento del palentino. Sin embargo, la negativa del "Chocota", que llegó a tener la oferta sobre la mesa, abrió la puerta a que Gaspar juegue por dentro.