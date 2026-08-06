La negativa de Forés al Sporting: su pasado en el Oviedo y la oferta del Burgos

El Sporting tendrá que seguir explorando el mercado en busca de un delantero tras el rechazo de Álex Forés. El atacante era el favorito en Mareo para reforzar el ataque, una opción viable en lo económico, que hubiese llegado en propiedad y con margen de crecimiento. Sin embargo, las prioridades del valenciano han ido por otro lado y será en Burgos donde juegue la temporada que viene.

La noticia sentó como un jarro de agua fría en Mareo que ayer a primera hora ya conocían la decisión del futbolista. Las negociaciones habían comenzado hace varios días, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, y marchaba con buena sintonía entre el cuadro rojiblanco y el Villarreal, llegando a acordar una cifra por el traspaso: algo menos de medio millón de euros. La última decisión era la de Forés, que sobre la mesa tenía la oferta rojiblanca y dos más, la del Burgos y la de un equipo portugués.

Tras varios días de deliberación, el atacante terminó decantándose por el conjunto burgalés que, no obstante, ofrecía una cantidad menor por el traspaso. El pasado carbayón del delantero, que estuvo la temporada anterior cedido en el Oviedo, también tuvo peso a la hora de escoger su destino, e incluso entre sus prioridades estaba la de probar en el extranjero.

El pensamiento en la entidad rojiblanca era otra y se mostraban confiados en hacerse con los servicios de Forés y cerrar el ataque a falta de una semana para el comienzo de liga. El propio José Riestra, presidente del Sporting, desvelaba en la visita a Covadonga de este miércoles que el delantero del Villarreal era el objetivo. "Es un jugador sumamente interesante. Tuvimos un acercamiento para traerlo en diciembre y no se dio, y hoy es uno de los candidatos en los que se trabaja y ojalá pronto podamos tener ya el nombre propio", expresaba Riestra que hablaba de "detalles, situaciones y el convencimiento de todas las partes" para cerrar el fichaje.

Finalmente, ha sido la parte del jugador la que no ha terminado concretándose y ahora el Sporting vuelve a afrontar la situación de explorar el mercado en busca de alternativas. El Burgos, que ha ganado la partida por Forés, se encontraba en una situación similar a la del Sporting. El conjunto de El Plantío tenía el deber de reforzar la punta de ataque después del traspaso de Fer Niño al Elche. En un primer momento, parecía que el elegido iba a ser Jon Karrikaburu, otro gran deseo de la dirección deportiva rojiblanca, pero el director deportivo del Burgos, Miguel Pérez Cuesta, Michu, cambió el foco a Forés.

Dos fichajes, una salida

La intención dentro del Sporting era contar en la primera jornada de liga con al menos uno de los dos fichajes que tienen previsto realizar en lo que queda de mercado. Un delantero que sustituya a Dubasin y un central que apuntale la zaga son los objetivos que le faltan al Sporting en materia de entradas. Respecto a las salidas, la situación se encuentra casi encarrilada y a la espera de que se solvente la marcha de Yann Kembo que apunta a recalar en el Huesca de Primera Federación. El central se ha mantenido al margen estas últimas semanas, esperando una oferta convincente.

Para el último puesto en la defensa el Sporting mantiene en la recámara de la ilusión la posibilidad de repescar a Andrés Cuenca. La situación del zaguero ha cambiado drásticamente desde que recaló en Gijón y los minutos como rojiblanco, sumados a la pretemporada que está realizando en el Como están complicando su regreso. En la entidad italiana se mantienen las dudas sobre qué hacer con el futuro de Cuenca y, mientras tanto, en el Sporting aumenta la impaciencia.

"La esperanza por Andrés la tenemos sin duda. Lo conocemos muy bien y sabemos lo que puede representar para el equipo. Confiamos en que pueda ser una opción viable, pero somos conscientes de que tenemos que poner un plazo determinado y si no movernos en las otras opciones que estamos viendo", señaló con claridad Riestra esta misma semana sobre la situación del central de Adamuz.

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En el Sporting asumen que estas últimas semanas de mercado son claves y, a la vez, las más imprevisibles. Con las competiciones domésticas a la vuelta de la esquina, las prisas por cerrar los equipos pueden provocar movimientos que hace unos días serían imposibles. Los rojiblancos tampoco quieren adentrarse en ese mar de incertidumbres y confían en sellar los objetivos lo antes posible. Lo que parece más complicado es que el delantero que anhelan en Mareo y reclama el sportinguismo llegue para el primer partido de liga.