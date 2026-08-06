Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El Racing de Santander, penúltima parada en la pretemporada del Sporting

El encuentro será este viernes a las 11.30 horas

Amistoso contra la RS Gimnástica de Torrelavega.

Amistoso contra la RS Gimnástica de Torrelavega. / Mario Canteli / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Tamargo

Con la vista ya puesta en la liga, el Sporting se enfrenta este viernes al Racing de Santander (11.30 horas) en el que será el penúltimo compromiso de la pretemporada. El partido se disputará en los Campos de Sport de Astillero donde desde las 10.00 horas estarán disponibles las entradas para aquellos seguidores que quieran acudir al que será el último partido amistoso del Sporting a puerta abierta.

Los precios de las entradas son de 20 euros para los adultos, 12 euros para la categoría júnior, de 15 a 17 años, y 5 euros para la categoría infantil, de 6 a 14 años. Los menores de 6 años, acompañados por un adulto, podrán acceder al campo de forma gratuita.

Noticias relacionadas

Con entrenamiento de por medio, este viernes a las 17.00 horas, el Sporting cerrará la pretemporada el sábado a las 17.00 horas en El Molinón y ante el Valladolid. El partido se disputará a puerta cerrada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El lamento de los amigos de Laura, la guardia civil asesinada por su exmarido en el cuartel de Llanes: 'La mató por ser feliz y hacer su vida
  2. Crónica de una tragedia en pleno cuartel de Llanes: el agente Dámaso, que estaba 'obsesionado' con su exmujer, entró por el garaje y la tiroteó en una oficina
  3. En imágenes: un guardia civil mata a su exmujer en el cuartel de Llanes y muere tras un tiroteo con compañeros en su huida
  4. Fallece un hombre de 68 años tras caer por unas escaleras en un edificio de Gijón
  5. Venta millonaria a la vista: el Celtic de Glasgow aprieta por Hassan
  6. El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero y le habían comunicado su expulsión del cuerpo
  7. Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella
  8. El magnate de origen asturiano Alfonso Fanjul, rey del azúcar, muere sin llegar a ver la democracia en Cuba

Los accidentes laborales dejan 358 fallecidos hasta junio, con un leve descenso, mientras aumentan los siniestros con baja

Los accidentes laborales dejan 358 fallecidos hasta junio, con un leve descenso, mientras aumentan los siniestros con baja

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Carmen Borrego, rotunda sobre su relación con Terelu Campos: "Ese vínculo no se va a romper"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Los fichajes del Avilés ponen el listón alto: "Todo jugador quiere estar en puestos de play-off"

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Setenta y siete puestos de trabajo durante un año: así es el nuevo Taller de Empleo "Rompiendo el Círculo" en San Martín del Rey Aurelio

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Vox reclama al Ayuntamiento de Oviedo una reunión con los vecinos de Torrecerredo ante la incógnita del uso del edificio hasta hace poco abandonado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la máquina de coser más potente y barata del mercado: incluye enrollamiento automático con desconexión de seguridad

EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz

EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
Tracking Pixel Contents