El Racing de Santander, penúltima parada en la pretemporada del Sporting

Con la vista ya puesta en la liga, el Sporting se enfrenta este viernes al Racing de Santander (11.30 horas) en el que será el penúltimo compromiso de la pretemporada. El partido se disputará en los Campos de Sport de Astillero donde desde las 10.00 horas estarán disponibles las entradas para aquellos seguidores que quieran acudir al que será el último partido amistoso del Sporting a puerta abierta.

Los precios de las entradas son de 20 euros para los adultos, 12 euros para la categoría júnior, de 15 a 17 años, y 5 euros para la categoría infantil, de 6 a 14 años. Los menores de 6 años, acompañados por un adulto, podrán acceder al campo de forma gratuita.

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Con entrenamiento de por medio, este viernes a las 17.00 horas, el Sporting cerrará la pretemporada el sábado a las 17.00 horas en El Molinón y ante el Valladolid. El partido se disputará a puerta cerrada.