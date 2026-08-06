El Sporting se alía con la Unión de Comerciantes y prepara un concurso de escaparates
Ambas entidades sellan un acuerdo de colaboración para impulsar iniciativas, promoción y fortalecer el comercio local
El Sporting de Gijón y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias sellaron ayer en la Feria de Muestras un acuerdo de colaboración para potenciar ambas entidades y colaborar de forma conjunta en diversos proyectos como el primero que tienen entre manos, que ya han anunciado y que se llevará a cabo entre agosto y septiembre con el Concurso de Escaparates Sportinguistas, en el que colabora LA NUEVA ESPAÑA.
Esta alianza tiene la misión de potenciar la imagen de marca y generar contenidos y promociones conjuntas que den visibilidad a ambas entidades. El acuerdo de colaboración impulsará proyectos colectivos que refuercen la relación entre el comercio de proximidad, el Sporting, los seguidores y, en su conjunto, la sociedad asturiana. De la misma forma, tanto el Sporting como la Unión de Comerciantes de Asturias buscarán generar nuevas oportunidades para los comercios asociados, favorecer su visibilidad y desarrollar iniciativas que conecten la actividad comercial con el sentimiento sportinguista.
El acuerdo establece un marco estable de colaboración desde el que ambas entidades podrán poner en marcha campañas, promociones, concursos, eventos, actividades de dinamización y otras acciones dirigidas a fortalecer el comercio local. Además, contempla el desarrollo de campañas dirigidas a incentivar el consumo en el comercio de proximidad, utilizando herramientas de fidelización, incentivos comerciales, acciones promocionales, sorteos, recompensas y actividades vinculadas al Sporting.
En esta línea va la primera iniciativa, el Concurso de Escaparates Sportinguistas, con la que se busca llenar los establecimientos asturianos de creatividad, comercio y sentimiento rojiblanco. Los comercios participantes decorarán sus escaparates con propuestas vinculadas al Sporting. El concurso contará con una valoración profesional y una votación popular para optar a los diferentes premios y experiencias vinculadas al Sporting.
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