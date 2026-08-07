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Iker Venteo, portero del Sporting, pone rumbo a Estonia

El tercer guardameta de la pasada temporada jugará en el JK Narva Trans

Iker Venteo.

Iker Venteo. / Marcos León / LNE

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Carlos Tamargo

Iker Venteo, portero del Sporting, jugará esta temporada en el JK Narva Trans de la primera liga de Estonia. El guardameta que llegó al conjunto rojiblanco el pasado verano, tras crecer en la cantera del Espanyol y disputar una temporada en el Algeciras, pondrá rumbo al país báltico para dar su primer paso en el extranjero.

Venteo llegó a debutar el curso pasado con el primer equipo, disputando el encuentro de Copa del Rey ante el Caudal de Mieres. La lesión de Yáñez le abrió la puerta a jugar ese encuentro en el que el Sporting avanzó de ronda al ganar 0-1.

Con el filial rojiblanco apenas disputó siete encuentros debido a su rol como tercer portero de la primera plantilla. Venteo era un habitual de los entrenamientos y también de las convocatorias en liga, a las que llegó a acudir como segundo portero.

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Ahora pone rumbo al JK Narva Trans de la Liga Estonia que ya va por la 21ª jornada. Su equipo, uno de los clásicos del país, atraviesa una situación complicada, siendo el farolillo rojo, a nueve puntos de la salvación, pero con margen para revertir la situación. Compartirá equipo con el técnico español, David Campaña.

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