El regreso de Nacho Martín tras medio año de calvario: "Había meses que vivía prácticamente cojo"

En un partido con pocas conclusiones, el sportinguismo se pudo llevar a la boca los 45 minutos de Nacho Martín, con el brazalete de capitán incluido, que regresaba al terreno de juego después de medio año apartado por la lesión en el talón de su pierna izquierda. Un problema por el que tuvo que pasar por quirófano y que, mentalmente, le lastró gran parte de la temporada. Volver a sentirse futbolista era lo que necesitaba el centrocampista de Noreña que contenía las lágrimas a la hora de hablar de su complicado proceso.

"La temporada pasada tuve muchos momentos buenos porque nunca me había sentido con la importancia que Borja (Jiménez) me dio. Pero también hubo muy malos. Los pasaba muy mal todas las semanas, con mucho dolor. Hubo meses que vivía prácticamente cojo y eso mentalmente hizo que lo pasase muy mal", reconoció el jugador que, por otro lado, se mostró satisfecho de poder ir aumentando la carga y alcanzando en ritmo a sus compañeros. "Ellos llevan tres, cuatro semanas más que yo de pretemporada y tengo que intentar recortar lo más temprano posible para entrar en el equipo, en eso estoy. Pero contento también de volver a entrenar y de sentirme futbolista otra vez", añadió Martín.

En su primer encuentro de la era Larcamón actuó junto a Manu Rodríguez en un doble pivote que está más peleado que nunca. La llegada de Guillamón, la jerarquía de Corredera y la recuperación de Loum pone la exigencia al máximo. "Desde que llegué al primer equipo, otra cosa no, pero competencia siempre tuve muchísima y este año, pues otro más. No me lo tomo como algo malo y obviamente Hugo viene de jugar en Primera así que toca aprender y coger el ritmo para poder competir contra ellos", expresó, poniendo el foco en la llegada de Guillamón y la influencia que pueda ejercer sobre él.

Respecto al nuevo estilo de juego, Nacho desveló que el míster reclama "presionar a la mínima que perdamos el balón" y mostrar ganas de "tener el balón, intentar jugar desde atrás y asociarnos". "Es exigente a nivel físico, yo lo estoy notando estas primeras semanas", reconocía Martín que desde su regreso junto a sus compañeros ha estado centrado en su puesta a punto. "Es la primera semana que entreno al 100% y tampoco he tenido mucho tiempo para que el míster me pida mucho. Sí que es cierto que hoy, al tener compañeros que suben del filial, me ha pedido asumir la comunicación", añadió el centrocampista, que ejerció como capitán en la primera parte e intentó tomar las riendas del partido junto a Manu Rodríguez.

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A falta de poco más de una semana para que comience la temporada, Nacho Martín apunta a llegar en óptimas condiciones al inicio de liga. Con algo más de precaución se está adoptando el caso de Mamadou Loum que también está en la recta final y con su regreso a los terrenos de juego cada vez más cerca. Otro que se estrenó en Astillero, en este caso por primera vez como rojiblanco, fue Konrad de la Fuente que disputó los 90 minutos en el carril izquierdo. Por el momento, es el americano el que apunta a no separarse de este carril. En el partido de ayer, el primero en el que coincidió con Iosifov, fue el ruso el que actuó en la banda derecha.