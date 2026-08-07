El Sporting se deja al primer equipo en Gijón: derrota contundente ante el Racing (4-1) con la vista puesta en el último amistoso de pretemporada

Pocas muestras de lo que se espera que sea el Sporting esta temporada dejó el encuentro ante el Racing en Astillero, tierra de Manolo Preciado. En la penúltima prueba veraniega, Larcamón se dejó a casi todos los jugadores del primer equipo en Gijón. La derrota por 4-1 fue lo de menos para los rojiblancos, que se tomaron el encuentro como un mero trámite, dejando claro que este sábado en El Molinón y ante el Valladolid se verá la última versión del Sporting antes del comienzo de la liga.

A una semana para que esto ocurra, Nicolás Larcamón no quiso arriesgar en Astillero, presentando un equipo plagado de canteranos. Tan solo Arana, Manu Rodríguez, Nacho Martín, Konrad y Iosifov acudieron del primer equipo en una alineación inicial que no cambió de esquema pero sí de piezas. Iker Martínez actuó como central, mientras que Iosifov dejó la banda izquierda a Konrad para moverse de perfil.

Racing 4 1 Sporting 0-1, min. 2: Chris Ferreres. 1-1, min. 15: Conde p. p. 2-1, min 33: Arana, de penalti. 3-1, min. 45+2: Zabiri. 4-1, min. 77: Castellanos. Alineación Racing Laro; Hugo Pérez, Manu Hernando, Pablo Ramón, Mejía; Iñigo, Sergio, Diego Díaz, Castellanos; Arana y Zabiri. CAMBIOS También jugaron: Pau Mascaró, Álvaro Fernández, Santi Franco, Carlos Sánchez, Gaby y Vallecillo. Alineación Sporting Arana; Iker Martínez, Lussenhoff, Alex Diego; Iosifov, Konrad de la Fuente; Nacho Martín, Manu Rodríguez; Ferreres, Bruno Rubio y Miguel Conde. CAMBIOS También jugaron: Enol Prendes, Rodrigo Herrero y Sancho. Cordero Vega (Colegio cántabro) Campos de Sport El Astillero, ante unos más de 1.500 espectadores, con presencia de numerosos sportinguistas.

Enfrente, el recién ascendido Racing tampoco presentó un once de gala, con pocos nombres conocidos como el del propio Arana, cuyo futuro como racinguista no está del todo claro, el capitán Iñigo o las recientes incorporaciones de Pablo Ramón o Zabiri.

Pese a lo que se podía pensar de inicio, el torrente ofensivo que pretende plantear el técnico rojiblanco no tardó en aparecer con una jugada de pocos toques y mucha verticalidad. Iker Martínez recuperó, Nacho Martín puso en ventaja y Bruno Rubio filtró para Chris Ferreres que batió por abajo al guardameta cántabro. Una demostración de la verticalidad con la que el Sporting va a plantear los partidos esta temporada.

El fuerte arranque sorprendió a un Racing que buscaba presionar alto mediante la intensidad de Arana, que le dio dos sustos al portero rojiblanco. En el juego estático, el Sporting buscó salir jugando en corto y aliviando la presión mediante Manu y Nacho que controlaron los tiempos en pocos toques y filtraron para las bandas donde Konrad y Iosifov se atrevían a encarar a su par cada vez que podían.

La mala fortuna quiso que el Racing empatara el partido al cuarto de hora mediante el balón parado. Diego Díaz colgó para un Pablo Ramón que remató solo en el segundo palo. El balón parecía no encontrar portería, pero en el interés defensivo de Conde, se cruzó con la pelota para meterla en su meta.

Vuelta a empezar en un partido que se fue volcando a cada minuto sobre el área del Sporting. Los rojiblancos desaparecieron en la media hora restante, aquejando problemas cuando el rival consigue librar la presión alta y filtrar a espaldas de los centrales. Lo sufrió en un balón sin aparente peligro en el centro del campo al que Iker fue a pugnar con Arana. El cuero quedó botando y Hugo Pérez fue el más listo para hacerse con él y recorrer en solitario campo y medio hasta portería del Sporting. Se tomó más tiempo de lo debido y en la resolución, Egoitz Arana pudo enviar a córner sin problema.

El encuentro se fue a la pausa de hidratación, motivada por la calurosa mañana de Astillero, y no tardó en volver a agitarse con un más que cuestionable penalti cometido por Lussenhoff sobre Arana. El propio canario fue el encargado de ejecutar la pena máxima, adelantando a los de José Alberto.

Lo que restó de encuentro hasta el descanso fue un monólogo racingusita que lo intentó en las botas de Zabiri, ante una salida en falso de Egoitz Arana, y de Castellano que en un nuevo rebote casi pone el tercero. La más clara la volvería a tener Arana en un error en salida del Sporting. El canario se gustó con una vaselina que se fue al larguero.

El peligro rojiblanco tan solo apareció en las botas de Ferreres que sacó un buen disparo desde fuera del área. Todavía hubo tiempo para dos duelos entre "Aranas" donde el rojiblanco salió vencedor en ambas ocasiones manifiestas. Con el añadido por el "cooling break", Zabiri amplió ventaja al pescar un centro en el primer palo para aumentar ventaja.

Larcamón echó mano al banquillo al descanso para dar entrada a Enol Prendes por Nacho Martín, que se estrenó en pretemporada con 45 minutos, muestra de que ya se encuentra recuperado de su lesión, y a Rodrigo Herrero, defensa juvenil al que dio paso el goleador Ferreres.

Toda la agresividad que mostraron ambos conjuntos al comienzo del encuentro se disipó en la reanudación, con un Racing más dominador de la pelota y un Sporting que se fue atreviendo cada vez más, pero sin llegar a tener éxito en tres cuartos. En una de esas fue el Racing el que volvió a gozar del peligro, con un gol anulado por fuera de juego.

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En un equipo plagado de jugadores de las inferiores, no faltó la garra en defensa que luego no se convertía en buenas ideas en ataque. El cuadro de Nicolás Larcamón se veía a cada jugada superado por las intentonas cántabras. Al igual que en la primera parte, al regreso de la pausa de hidratación, el Racing volvió a anotar. Castellanos puso el cuarto al cazar un rechace de Arana tras una gran parada. Poca más historia dejó un encuentro intrascendental para los rojiblancos y que sirvió para dar rodaje a piezas llamadas a ser importantes como Konrad, Iosifov o Nacho Martín.