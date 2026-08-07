El Sporting Femenino estrena su nueva equipación
La camiseta es de tallaje femenino y el pantalón blanco se cambia por uno rojo
C. T.
El Sporting presentó las nueva equipaciones para el conjunto Femenino que cuentan con importantes novedades. Por un lado, la camiseta de esta temporada tendrá un tallaje de mujer, pero no solo la ropa de jugar, sino también la de entrenamiento y paseo.
Por otro lado, el Sporting ha atendido a una de las principales demandas de las jugadoras y ha decidido modificar el pantalón blanco, considerado en el club como el principal, por uno rojo. "De esta forma, el club atiende una de las principales peticiones de nuestras jugadoras, buscando siempre su comodidad durante los partidos, siendo respetuosos con las necesidades de las mujeres y la salud femenina en el fútbol", señalan desde el Sporting.
Por el momento, los pantalones rojos no estarán disponibles en las tiendas oficiales del equipo y, en lo que respecta a las camisetas de juego, la venta se realizará bajo demanda. Desde el club tienen previsto informar en los próximos días acerca de los canales para solicitar la camiseta de juego del Sporting Femenino.
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