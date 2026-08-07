Sporting y Huesca avanzan en las negociaciones por la cesión de Kembo

En un último movimiento en el apartado de salidas, el Sporting y Huesca han avanzado en el acuerdo por la cesión de Yann Kembo, central rojiblanco que no cuenta en los planes de Nicolás Larcamón y que podría recalar en el club oscense, uno de los principales favoritos para recuperar la categoría de plata en esta temporada. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el interés del Huesca por el central francés ha ganado peso en los últimos días, superando otras propuestas, como la del Unionistas de Salamanca, que también se había interesado para hacerse con los servicios del zaguero.

Por el momento, en el club rojiblanco no dan por cerrada la operación, aunque sí que tiene visos de que sea cuestión de horas y que Kembo pueda viajar a Huesca para unirse a su nuevo club. El conjunto aragonés se guarda una opción de compra a futuro, mientras que el Sporting mantiene en el radar a un futbolista que llegó en la temporada 2022/23 y que todavía no ha logrado dar el salto para ser considerado jugador de la primera plantilla.

Su mayor oportunidad fue la campaña pasada, cuando dio el salto al primer equipo y fue seleccionado como uno de los centrales de la plantilla. Sin embargo, apenas gozó de minutos. Tan solo jugó media parte en la dolorosa derrota del Sporting ante el Castellón, por 3-1 y disputó los tres encuentros de Copa del Rey.

En el mercado de invierno se optó por darle una salida para sumar experiencia y acabó recalando en el Ibiza de Primera Federación donde acabó siendo titular. Sin embargo, no fue suficiente para que este año entrase en la terna de los jugadores llamados a quedarse y desde los primeros días de mercado se buscó una salida que contentase a todas las partes.

La situación se ha alargado más de lo esperado y con las competiciones a punto de regresar, los equipos buscan cerrar sus plantillas lo antes posible. En esas, el Huesca ha puesto el foco en Kembo y ganado la partida al resto de equipos.

Por la contra, el Sporting aún se mantiene a la espera del refuerzo que tanto ansía en la zaga. El nombre no es otro que el de Andrés Cuenca. El central andaluz sigue siendo la prioridad en Mareo, aunque cada vez va quedando menos tiempo y en la entidad rojiblanca ya buscan otras alternativas al joven zaguero.

El rendimiento de Cuenca en el Sporting, sumado al gran Europeo Sub 19 que realizó con España y el rendimiento que está dejando esta pretemporada con el Como han puesto cuesta arriba su regreso. En el nuevo esquema de Larcamón, Cuenca sería la pieza definitiva. Central con gran salida del balón, su capacidad de recuperar terreno a su espalda y agilidad le convierten en un futbolista más que capacitado para el puesto de central en una defensa de tres.

Ya el año pasado llegó a actuar incluso como lateral en algún encuentro, demostrando que, pese a que lo ofensivo no es su fuerte, puede cumplir en esa faceta sin problema alguno. Otra de las ventajas sería su adaptación inmediata, al conocer a gran parte de sus compañeros. En su llegada a Gijón, necesitó de pocos entrenamientos para partir como titular y, pese a que se lesionó en su debut, pudo jugar siete partidos más, dejando grandes sensaciones como rojiblanco.

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A la espera de conocer la última incorporación en defensa, Larcamón cuenta con cinco centrales de la primera plantilla, Pablo Vázquez, Gularte, Duñabeitia, Diego Sánchez y Jorge Sáenz, que continúa en su proceso de recuperación. También tiene un buen número de jugadores que pueden actuar en esta zona si es necesario, como el caso de los canteranos Alex Diego e Iker Martínez o incluso los mediocentros Hugo Guillamón y Mamadou Loum.