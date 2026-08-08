Borja Ropero, nuevo responsable del Sporting del área de Ciencias Aplicadas al Deporte
El preparador gallego sustituye a Carlos Rivera, que desempeñaba esta labor desde julio de 2025
El Sporting ha realizado cambios en el organigrama de Mareo, poniendo el foco en la parte deportiva donde tienen a un nuevo responsable del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. El que hasta el momento ejercía esta misión, Carlos Rivera, será sustituído por Borja Ropero, preparador gallego que cuentan con una amplia experiencia en este campo.
El preparador Borja Ropero Blanco (Vigo, 1982) es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Pontevedra, Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud, y docente UEFA C, B y A en la Escuela Gallega de Entrenadores.
Ropero acumula una gran experiencia en gestión, dirección y liderazgo en entidades deportivas, vinculado especialmente al sector de la preparación física y el cuidado de deportistas profesionales.
Ha ejercido de preparador físico o de técnico asistente en clubes como el Pontevedra CF, el Club Rápido de Bouzas, el Coruxo FC o el Dinamo de Moscú.
Además, ha dirigido Maisqueauga Navia, el centro deportivo más grande de Vigo. Por todo ello reúne un perfil que combina la preparación física con la dirección de entidades y la gestión del rendimiento de deportistas. El Club le da la bienvenida y le desea que pueda desarrollar una etapa satisfactoria en nuestro Club.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma en Oviedo por un incendio en una sidrería del Gran Bulevar El Vasco: clausurados por prevención el supermercado, bazar y gimnasio del complejo
- Un brote de salmonelosis en un restaurante de Oviedo genera decenas de atenciones en Urgencias del HUCA
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente robot de cocina más barato del mercado: consigue un resultado óptimo de amasado y mezcla
- Que ninguna mujer tenga que vivir bajo el miedo', claman en Llanes en el funeral por la guardia civil asesinada por su expareja
- El plan asesino del agente Dámaso: robó una pistola de una taquilla en Zamora, entró al cuartel de Llanes aprovechando que salía un coche y mató a su exmujer de dos tiros
- La agente asesinada en Llanes pidió una orden de alejamiento y de protección en diciembre, pero se la denegaron: no se tuvieron en cuenta los antecedentes
- EN IMÁGENES: Llanes despide a la guardia civil Laura Cruz
- Un helicóptero, un dron y más de 100 agentes de tráfico con controles en los accesos: el dispositivo especial de la DGT por el 88º Descenso del Sella