Borja Ropero, nuevo responsable del Sporting del área de Ciencias Aplicadas al Deporte

El Sporting ha realizado cambios en el organigrama de Mareo, poniendo el foco en la parte deportiva donde tienen a un nuevo responsable del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. El que hasta el momento ejercía esta misión, Carlos Rivera, será sustituído por Borja Ropero, preparador gallego que cuentan con una amplia experiencia en este campo.

El preparador Borja Ropero Blanco (Vigo, 1982) es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Pontevedra, Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud, y docente UEFA C, B y A en la Escuela Gallega de Entrenadores.

Ropero acumula una gran experiencia en gestión, dirección y liderazgo en entidades deportivas, vinculado especialmente al sector de la preparación física y el cuidado de deportistas profesionales.

Ha ejercido de preparador físico o de técnico asistente en clubes como el Pontevedra CF, el Club Rápido de Bouzas, el Coruxo FC o el Dinamo de Moscú.

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Además, ha dirigido Maisqueauga Navia, el centro deportivo más grande de Vigo. Por todo ello reúne un perfil que combina la preparación física con la dirección de entidades y la gestión del rendimiento de deportistas. El Club le da la bienvenida y le desea que pueda desarrollar una etapa satisfactoria en nuestro Club.