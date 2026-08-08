Nicolás Larcamón, sobre los fichajes que espera el Sporting: "Hay negociaciones que siento que van a llegar a buen puerto en breves"

Con la vista puesta en el encuentro del Sabadell, Nicolás Larcamón se mostró tranquilo después del último compromiso de pretemporada en el que el Sporting cayó por 2-4 ante el Valladolid. El técnico argentino desveló que la cuestión defensiva, después de ocho goles en dos encuentros, es la tarea a resolver, también que espera sumar en las próximas jornadas al menos a una de las dos incorporaciones marcadas y no se cierra a explorar nuevos sistemas más allá de los tres centrales y los carrileros.

Las declaraciones de Nicolás Larcamón:

Sensaciones. Me quedo con las dos partes. Lo muy positivo de lo que fue esa primera media hora, incluso con una situación clarísima para encaminar el partido 3-0, y se lo decía a los jugadores, el bien entender los mensajes que nos deja este partido. Una jugada aislada en el cierre del primer tiempo revierte todo, te hace entrar en un desarrollo de partido diferente a lo que eras merecedor. En el segundo tiempo, estuvimos muy por debajo del nivel. En el análisis tenemos que tomar en cuenta todo y saber que, para lo que se viene, muchas de estas cosas tienen que servir y mucho.

Derrota. Es un partido de preparación en el que concluimos cosas. La planeación de ayer (viernes) y de hoy era que todos los jugadores de la plantilla completen 90 minutos. Hoy no teníamos ese recambio que nos hubiera dado solución y el balance positivo del equipo es que nos deja la posibilidad de contar en banca con jugadores que puedan ofrecernos diferentes cosas y saltar a la cancha en un desarrollo partido en el que puedan revertir y modificar escenarios. Hoy no estaban porque algunos intervinieron ayer y otros están con algunas molestias, y decidimos preservarlos, pero indudablemente que es un claro llamado de atención a lo que va a ser el inicio del campeonato en el que tenemos que tomar nota, ajustar y mejorar.

Jugadores. Quizás, algunos que están llegando todavía requieren un poco más de preparación para poder saltar a la cancha de inicio, pero van a ser, indudablemente, jugadores importantes. Otros que necesitamos tener hasta incluso de inicio de recambio porque son jugadores que nos dan una explosividad que al equipo por momentos le faltó. Creo que es importante hacer un análisis inteligente y a partir de ahí, trabajar estos nueve días que nos separan del debut para que el lunes que viene esto sea una fiesta al término del partido y empecemos a marchar firme en lo que es un inicio de torneo muy importante para nosotros.

Sistema. Más allá de la estructura de tres centrales, también tenemos la intención de poder manejar una línea de cuatro con la inserción de alguno de los tres volantes y estructurar algo parecido en ofensivo, pero tener la capacidad de defender de otra manera. No nos cerramos a un único sistema,

Fichajes. Estamos trabajando en eso, va a haber algunas novedades positivas. Independientemente de eso, tenemos que estar enfocados en paralelo en lo más importante que es el inicio del campeonato y sabiendo que hay negociaciones que siento que van a llegar a buen puerto en breve.

Afición. Que el lunes que viene confíen que esto va a ser una fiesta, que va a haber un equipo que va a empezar a marchar de la manera que ellos pretenden. Somos conscientes de que para todo lo que anhela todo el Sporting es indispensable que esto sea un templo, que haya una sinergia entre equipo y afición, que gane muchos, muchos puntos en una temporada muy exigente, muy larga y para eso es importante arrancar con el pie derecho.

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Defensa. Es una de las fases que claramente nos queda más al análisis, a lo que tenemos que ir evolucionando y de qué manera ir encontrando ese punto de equilibrio de lo que se hace a lo que se pretende hacer. Es evidente que la fase defensiva cuando no la dominamos y no tenemos el control del partido, con poco nos lastima mucho para las exigencias que tiene esta liga.