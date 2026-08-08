El Sporting ampliará, en algunos partidos, la zona visitante de El Molinón hasta las 800 localidades
El club ha trabajado en un nuevo protocolo de seguridad y esta medida podrá ser adoptada en encuentros concretos
El Sporting ha trabajado en los últimos meses en un nuevo protocolo regulador para la grada visitante de El Molinón que, de cara a esta temporada que comienza en pocos días, podrá albergar hasta 800 aficionados visitantes, más de 200 respecto a lo establecido.
La medida no es permanente y solo se adoptará en partidos concretos que así considere tanto el club como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encargados de elaborar el nuevo plan que se tiene previsto ejecutar.
La iniciativa de ampliar la zona visitante nace desde el propio sportinguismo que, con cada Mareona, se suele encontrar con las habituales trabas de que el conjunto rival da un número de entradas muy inferior a las solicitudes de los seguidores rojiblancos.
Sin un convenio regulador en Segunda División, son los propios equipos los que acuerdan el precio y la cantidad de entradas que dan a los otros equipos, llegando a acuerdos entre ellos. Lo habitual es que antes de un partido, ambos conjuntos establezcan un precio y número de entradas que será el mismo para el partido de vuelta.
En estas, el Sporting trabaja para ampliar la zona visitante y que en cada desplazamiento de la Mareona puedan recibir más entradas. El aumento de capacidad operativa del sector visitante de El Molinón se comunicará formalmente a los clubes cuando sea aplicable.
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