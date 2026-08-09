La peña sportinguista Miguel del Río estrena la temporada

Una nutrida representación de la Peña Miguel del Río de Madrid, en la imagen, se reunió en el llagar El Trole de Gijón para celebrar el inicio de la temporada del Sporting. El encuentro contó con la presencia del ex futbolista rojiblanco Javier Castaño y también hubo un recuerdo para el propio Miguel del Río, siempre presente entre los integrantes de la peña.