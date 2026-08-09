La puesta a punto del estilo de Larcamón: las virtudes y carencias tras la pretemporada

Con sus luces y sombras, el Sporting ha cerrado una pretemporada de descubrimientos, con un nuevo entrenador, un sistema diferente y casi una decena de fichajes, pero también de dudas, en especial en la defensa. El partido ante el Valladolid fue una muestra clara de que en lo ofensivo, cuando los Guillamón, Gelabert, Corredera o Guille se juntan, el peligro llega fluido a las botas de Otero, llamado, un año más, a ser la principal referencia. Sin embargo, también destapó las carencias en la zaga, con un apagón generalizado que dejó cuatro goles en contra. Los mismos que encajaron contra el Racing.

Si bien el día de Astillero, Larcamón se presentó con más de media plantilla del filial, ante el Valladolid lo que se echó en falta fue el fondo de armario. En los dos partidos, el balance fueron ocho goles en contra y la sensación de un conjunto que, ante la pérdida de balón, se ve abocado al robo instantáneo o cruzar los dedos para no encajar gol. Ante el Racing de Arana, la espalda de los defensas rojiblancos fue avasallada con envíos que dejaban al delantero en un duelo contra el portero rojiblanco. Frente al Valladolid, la desconexión de cuatro minutos fue distinta, tres fogonazos de los de Fran Escribá que dejaron sin respuesta a los de Larcamón, incapaces de reaccionar en los siguientes 20 minutos.

Al margen de los resultados, en la parte positiva el técnico argentino ha conseguido en menos de un mes cambiar la mentalidad del equipo. El bloque sólido, con carácter más defensivo y preparado para salir a la carrera que planteaba Borja Jiménez ha dado paso a un estilo de juego muy diferente y que se podría analizar en ataque desde tres fases diferentes. En salida de balón, al Sporting no le quema la pelota para salir jugando desde abajo, esperando que sea el equipo contrario el que le intente ahogar en su área para escapar, o con varios pases de pocos toques, o descargando de una banda a otra mediante el juego en largo.

Una vez se supera esa primera línea de presión, es cuando se vuelve a ver al Sporting veloz, eléctrico, vertical y que en sus carrileros encuentra los estiletes perfectos para incidir. En el juego posicional, son los tres hombres ofensivos los que están llamados a asumir el peso de la jugada. El técnico argentino reclama que sea uno de los atacantes el que baje a recibir para generar el hueco a su espalda. El otro punta, el carrilero o incluso un mediocentro son los que aprovechan para atacar el espacio y enfocar portería.

Con la pelota en campo rival, la defensa sube su línea hasta el centro del campo, algo que todos los equipos mantienen, sin embargo, ante la pérdida, los centrales no reculan, sino que se paran en esa zona, acotando el campo y provocando un error o robar el balón a los pocos segundos. El riesgo de esta decisión es muy alto, y más en un equipo como el Sporting donde las virtudes de sus centrales no brillan en espacios abiertos.

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Lo que no se negocia en este nuevo proyecto es la intensidad. En la planificación de la plantilla, se ha fortalecido el fondo de armario, una de las principales carencias que se vio el curso pasado. Ante el Valladolid se dejó claro que en el momento que las piernas empiezan a pesar, al equipo le cuesta más plasmar su propuesta. Por el momento y a la espera de las dos últimas incorporaciones, Larcamón tiene en sus manos un equipo con diversas variantes e incluso el míster, que de la línea de tres centrales y dos carrileros no se ha movido en pretemporada, ha admitido poder cambiar a un esquema más clásico de cuatro defensas. Otra de las claves será recuperar —y esperar a que no haya más bajas— a Loum, Jorge Sáenz y Ferrari, que han asumido la pretemporada como un curso intensivo para dejar atrás sus lesiones.