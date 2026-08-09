Siete sesiones, un descanso y la visita a la Feria antes del debut del Sporting
El equipo rojiblanco encarrila la última semana antes del estreno en Liga ante el Sabadell
El Sporting regresa hoy a los entrenamientos en la que será la primera sesión de las siete que afrontará antes de estrenarse en la Liga ante el Sabadell. El encuentro, que se disputará el lunes 17 a las 19.00 horas en El Molinón, apunta a llenar el municipal gijonés tras una gran campaña de abonados donde ya se roza el tope de los 24.000 socios. Los de Nicolás Larcamón entrenarán todos los días de la semana, a excepción del miércoles.
Mañana, la primera plantilla tendrá la habitual visita a la Feria de Muestras, cita imprescindible del verano. El encuentro ante el Sabadell será el primero de los cuatro que los rojiblancos disputarán en el inicio de la Liga. Por el momento, se conoce el calendario de las cuatro primeras fechas, en las que se enfrentará al Burgos, en casa (domingo 23, a las 19.00 horas), visitará al Tenerife (viernes 28, 21.00 horas) y recibirá al Girona (sábado, 5 de septiembre, 16.15 horas). Los de Larcamón repetirán como locales ante el Eldense, en un comienzo de Liga en el que El Molinón tiene que ser un fortín.
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