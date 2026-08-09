Los últimos movimientos del Sporting: dos fichajes y una salida

El mercado rojiblanco, cocinado en olla exprés por primera vez en un mucho tiempo, ha sufrido un parón inesperado en las últimas semanas. El Sporting afrontaba agosto con los deberes casi hechos y esperando rematar la plantilla con dos fichajes más y una salida. Las posiciones a reforzar eran y siguen siendo concretas: un central y un delantero que cubriera la baja de Jonathan Dubasin. En el apartado salidas, el futuro de Yann Kembo sigue apuntando lejos de Gijón, con el Huesca como principal interesado para hacerse con los servicios del francés.

El optimismo en el club por sellar al menos una de las dos incorporaciones antes del comienzo de liga era notable y así lo dejó ver el propio José Riestra, apuntando a Álex Forés como el objetivo. Sin embargo, tras varios días de deliberación, el delantero valenciano optó por embarcarse en el proyecto del Burgos, llevando al Sporting a sumergirse de nuevo en el mercado de delanteros, donde cada vez las oportunidades son más escasas.

Sustituir a un futbolista de 16 goles y cuatro asistencias en liga no es tarea sencilla y en la dirección rojiblanca optan por la calma antes de un movimiento que será clave para el futuro del equipo. No obstante, Larcamón desveló tras el partido ante el Valladolid, que uno de los fichajes puede llegar esta semana. El grueso de las incorporaciones, hasta nueve, ya está ejecutado y eso ayuda a poner el foco en las dos últimas altas. En el perfil del atacante, a priori y salvo giro inesperado, se trabaja en un delantero más móvil y con capacidad asociativa arriba.

El Sporting cuenta con la clara referencia ofensiva de un Juan Otero que, pese a que no es el gran goleador del equipo, todo balón ofensivo acaba pasando por sus botas. Este verano se han incorporado Alejo Sarco y Andrés Ferrari, dos atacantes muy diferentes en cuanto a sus virtudes. El argentino no destaca por su altura, pero sí que posee una gran fuerza en su tren inferior que le hace salir vencedor al choque. También sabe moverse entre líneas para asociarse y se le ha visto buscar la espalda de la defensa rival con ahínco.

Por contra, Ferrari es un tipo de delantero más referencial, al que le gusta vivir de espaldas a portería lejos de ella y atacar con fuerza de cara cuando el balón ronda el área rival. Por el momento, no se espera que el uruguayo esté para los primeros encuentros de liga. Pese a que ya participa junto a sus compañeros en las sesiones de entrenamiento, todavía no está adaptado al ritmo competitivo y en una competición de 42 jornadas, la visión en el club es la de ser cautos y esperar a que su recuperación sea completa antes de que salte al terreno de juego.

Con estas tres piezas, a la plantilla le faltaría una más. Un jugador de ataque que llegue para aportar gol y cuya adaptación sea casi inmediata. El objetivo es adquirir un futbolista dentro del mercado nacional y con experiencia en el fútbol español, sin dejar de lado las oportunidades que puedan surgir en el extranjero. Así lo marca la línea de los fichajes previos en donde en su mayoría, a excepción de Gularte y Sarco, estaban o han pasado por el fútbol nacional.

Por gusto, el delantero que se demanda en el Sporting sería en propiedad y con cierta proyección, aunque con tres semanas restantes la ventana cada vez se va estrechando más y puede acabar priorizando la experiencia al futuro.

Caso contrario está siendo la búsqueda del último central. Desde antes de que el mercado abriera sus puertas Andrés Cuenca era uno de los elegidos para reforzar la zaga. Sin embargo, el cambio de propiedad del futbolista, fichado por el Como, que en invierno ayudó a su llegada a Gijón, ahora está complicando su regreso. En Mareo confían todavía en la operación y para nada dan por descartado al joven central que, en menos de diez partidos, demostró solvencia más que demostrada.

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En el nuevo esquema del Sporting, su perfil como central izquierdo supone cerrar la zaga con seis centrales, dos por puesto y cubrirse las espaldas ante posibles lesiones o problemas. Cuenca sigue siendo la prioridad y el Sporting está dispuesto a esperar por la decisión de club italiano que, tras un espléndido Europeo sub-19 y una pretemporada convincente, se plantea el futuro del andaluz.