El Sporting presenta al Levante una oferta de cesión por Jorge Cabello

El Sporting de Gijón ha trasladado al Levante una propuesta para incorporar a Jorge Cabello en calidad de cedido. El club valenciano, sin embargo, todavía no ha decidido si aceptará o no la operación y tampoco ha definido cuál será el futuro del futbolista para la presente temporada. Las conversaciones entre ambas entidades continúan abiertas, los contactos se mantienen de forma fluida y los mensajes intercambiados hasta la fecha son positivos, aunque por el momento no existe un avance definitivo ni una respuesta concluyente por parte del Levante

La dirección deportiva rojiblanca trabaja desde hace días en esta alternativa para reforzar el eje de la defensa después de que la opción de Andrés Cuenca se haya enfriado de manera significativa. El central del Como continúa siendo uno de los nombres mejor valorados en Mareo y sigue figurando entre las prioridades del club para reforzar la zaga, pero la entidad italiana todavía está valorando qué hacer con el jugador y no ha aclarado cuál será su situación durante la temporada.

Ante esa falta de definición, el Sporting ha decidido avanzar por una vía paralela y ha iniciado negociaciones con el Levante por Jorge Cabello, un perfil que encaja plenamente en los parámetros marcados por la comisión deportiva para reforzar la defensa.

Las conversaciones entre los dos clubes ya están en marcha, aunque todavía se encuentran en una fase inicial. La fórmula que se está abordando es la de una cesión para la presente campaña, si bien quedan numerosos detalles por resolver y el conjunto granota aún no ha tomado una decisión sobre el futuro del futbolista.

Uno de los aspectos pendientes de negociación es la posibilidad de incluir una opción de compra al término de la temporada. Se trata de una cuestión que todavía no está definida y que dependerá de la evolución de los contactos entre las partes durante los próximos días.

Cabello, nacido en Telde el 25 de abril de 2004, tiene 22 años y está considerado como uno de los centrales con mayor proyección de la cantera levantinista. Zurdo, con capacidad para actuar tanto en el centro de la defensa como en el lateral izquierdo, reúne varias de las características que busca el Sporting para completar su plantilla.

La pasada temporada militó en el Mirandés en calidad de cedido, acumulando experiencia en el fútbol profesional y participando en una campaña que le permitió continuar con su desarrollo competitivo. Su rendimiento durante ese préstamo reforzó su condición de futbolista con margen de crecimiento y despertó el interés de varios equipos.

En Mareo consideran que su perfil encaja en la búsqueda de un central izquierdo para la línea de tres defensores. Por edad, potencial y condiciones futbolísticas, Jorge Cabello responde al modelo de incorporación que persigue la entidad rojiblanca para completar una de las posiciones señaladas como prioritarias en este mercado.

Mientras tanto, el Levante mantiene abierta la reflexión sobre el futuro del jugador. El club valenciano estudia las diferentes alternativas disponibles antes de decidir si acepta la propuesta presentada por el Sporting o apuesta por otra solución para el defensa canario.

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Con este escenario, la operación permanece abierta. Los contactos continúan, existe predisposición por ambas partes para seguir dialogando y las sensaciones son positivas, pero a día de hoy el Levante todavía no ha tomado una decisión definitiva y no existe un acuerdo cerrado para que Jorge Cabello se convierta en nuevo jugador del Sporting de Gijón.