Las dudas del Sporting para el debut liguero ante el Sabadell

El Sporting ya ha cambiado el chip. A una semana del estreno liguero, el conjunto rojiblanco comenzó ayer a preparar el partido del próximo lunes ante el Sabadell en El Molinón con la mirada puesta, sobre todo, en conocer qué jugadores estarán en condiciones de participar en el primer encuentro oficial de la temporada. El estado de Loum, Ferrari y Jorge Sáenz mantiene abiertas las dudas en la plantilla de Nicolás Larcamón, mientras que Gaspar, que no participó en la sesión, es el futbolista que más opciones tiene de llegar a tiempo a la cita.

Gaspar apunta al debut ante el Sabadell

Los cuatro jugadores ya se perdieron el último amistoso de la pretemporada frente al Valladolid (2-4), disputado el pasado sábado en El Molinón, y ayer tampoco aparecieron, al menos, en el inicio del entrenamiento. En el caso de Loum, Ferrari y Jorge Sáenz, su evolución no permite todavía apuntar a un regreso para el debut. Los tres continúan con sus respectivos procesos de recuperación y, aunque no están completamente descartados, todo apunta a que tendrán que esperar para incorporarse a la competición. La situación de Gaspar es diferente. El atacante no se ejercitó ayer con el grupo en el inicio de la sesión, pero sí se espera que pueda estar disponible para el encuentro frente al Sabadell.

El primer entrenamiento de la semana tuvo, como es habitual a estas alturas de la preparación, una carga de trabajo repartida en diferentes grupos. La plantilla se dividió inicialmente en dos bloques de trabajo, mientras los porteros realizaron una preparación específica, a excepción de Rubén Yáñez, que comenzó la sesión con ejercicios de movilidad y carrera a ritmo suave junto a Gelabert, Guille Rosas, Gularte y Juan Otero, entre otros.

Tres victorias y tres derrotas en pretemporada

El Sporting llega al estreno liguero después de una pretemporada irregular en cuanto a resultados. El conjunto rojiblanco comenzó con una victoria por 1-2 ante el Marino de Luanco y continuó con otro triunfo, por 0-2, frente al Celta Fortuna. En el tercer ensayo llegó la primera derrota, ante el Celta, por 1-0. Después, los rojiblancos recuperaron la senda del triunfo con una goleada por 5-0 ante la Gimnástica de Torrelavega.

Los dos últimos encuentros, sin embargo, dejaron un balance más preocupante. El Sporting cayó por 4-1 frente al Racing de Santander y cerró la preparación con un 2-4 ante el Valladolid, después de llegar a ponerse 2-0 por delante en El Molinón.

En total, tres victorias y tres derrotas, con once goles marcados y otros once recibidos. Un balance que no permite sacar demasiadas conclusiones por la naturaleza de los amistosos, pero que sí deja un último tramo de preparación marcado por las derrotas ante Racing y Valladolid y, sobre todo, por la necesidad de recuperar efectivos.

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Ahora comienza otra semana. Ya no habrá pruebas ni reparto de minutos pensando en el siguiente amistoso. El objetivo es llegar al lunes con el mayor número de jugadores disponibles para recibir al Sabadell y comenzar la temporada con una plantilla lo más completa posible. El primer examen oficial ya está ahí.