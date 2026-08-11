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José Riestra abre la puerta a Cuenca: «Todavía puede ser»

El presidente rojiblanco confirma negociaciones para completar la plantilla y espera avances en las dos posiciones pendientes durante las próximas horas

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting / Ángel González / LNE

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María Rendueles

María Rendueles

«Todavía puede ser Cuenca». José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, dejó abierta este martes, durante la visita del Sporting a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), la posibilidad de que el delantero del Levante termine llegando a Gijón. El dirigente rojiblanco, además, dejó entrever que el desenlace podría estar cerca: «Capaz antes de terminar esta entrevista hay noticias», decía en la Cadena SER

El '9' es una de las dos posiciones que el Sporting todavía quiere reforzar antes del cierre del mercado, junto al central zurdo, donde las negociaciones por Jorge Cabello siguen abiertas. «No es fácil. Ha sido un verano largo, de noches que nos vamos a dormir contentos por el trabajo realizado y otras que no», reconoció Riestra.

El Sporting mantiene abierta la búsqueda de un delantero

El presidente rojiblanco explicó que el club ha realizado un importante esfuerzo para encontrar un delantero y que en las últimas semanas estuvo muy cerca de cerrar una incorporación. «Hemos hecho esfuerzos grandes y hemos estado muy cerca, pero esto es un tema de voluntades y se tiene que dar la de todos», señaló.

Riestra puso como ejemplo la negociación que el Sporting daba prácticamente por cerrada durante la visita a Covadonga. «Estaba convencido de que el nueve iba a llegar y al final se tomó la decisión de ir a otro club», relató. Ahora, con Cuenca todavía como posibilidad, el Sporting mantiene abierta la búsqueda de un delantero que complete su plantilla.

En el caso de Jorge Cabello, Riestra confirmó que existen negociaciones con el Levante para intentar cerrar la llegada del central. La intención del Sporting es reforzar el eje de la defensa con un futbolista zurdo y el presidente espera que pueda haber avances en las próximas horas.

El ascenso, el gran objetivo del Grupo Orlegi

La planificación deportiva llega en un verano especialmente exigente para el Sporting, que afronta su quinto año bajo la gestión del Grupo Orlegi con el ascenso como gran objetivo. «Con la noticia de Borja tuvimos que movernos rápido y encontrar un entrenador que nos lleve a ese ansiado ascenso. Habrá momentos buenos y malos, pero con el objetivo claro», afirmó Riestra.

El presidente también puso en valor el respaldo de la afición, con 23.600 abonados, una cifra que deja al club muy cerca de su récord. «Es el quinto año del Grupo Orlegi y estamos convencidos de que este año tiene que ser», aseguró.

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Riestra defendió, además, el esfuerzo realizado para elevar el nivel de la plantilla y asumir la responsabilidad que implica la historia del Sporting. «Lo que creo es que no podemos quitarnos esa responsabilidad de la historia que tiene el club. Hemos hecho una apuesta adicional para poder tener una buena plantilla», concluyó

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