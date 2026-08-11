Nacho Cases cambia el césped por la arena de Luanco

Nacho Cases participó un año más en el Torneo de Fútbol Playa de Luanco, disputado días atrás en la playa de La Ribera. El exjugador del Sporting formó parte del equipo Cierres Guerras, que logró hacerse con la tercera posición tras imponerse por 6-1 a El Txoko en el partido por el tercer y cuarto puesto. Cases, además, tuvo un papel destacado durante la competición y fue elegido MVP en uno de los encuentros disputados por su equipo.

Nacho Cases, durante el torneo / LNE

La dureza de jugar en la arena

El torneo contó con la participación de diez equipos y terminó con Las Pichinas como campeón, mientras que El Canalla de Queipo se proclamó subcampeón. "La verdad que es un torneo que me gusta mucho. Tiene mucha gente y mucha afluencia. Parece que no, pero es bastante duro jugar en la playa, en la arena, se te cargan muchas partes del cuerpo", explica. El exrojiblanco destaca, además, cómo el desgaste se hace especialmente evidente a medida que avanza la competición y los equipos se acercan a las fases decisivas: "Luego los jugadores, a medida que llegan las fases finales, se van cansando por ese mismo motivo".

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No es la primera participación de Cases en el torneo. El año pasado ya formó parte de Cierres Guerras, con el que terminó en tercera posición, aunque entonces no pudo disputar ni las semifinales ni la final. Este año sí volvió a competir, con un papel más protagonista y siendo reconocido como MVP en uno de los partidos, y contribuyó al tercer puesto de su equipo en una cita que combina la exigencia física de la arena con el ambiente característico del fútbol playa en Luanco.