Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Nacho Cases cambia el césped por la arena de Luanco

El exrojiblanco destacó con Cierres Guerras y puso en valor la exigencia física de competir sobre la arena de La Ribera

El equipo Cierres Guerras, durante el torneo

El equipo Cierres Guerras, durante el torneo / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
María Rendueles

María Rendueles

Luanco

Nacho Cases participó un año más en el Torneo de Fútbol Playa de Luanco, disputado días atrás en la playa de La Ribera. El exjugador del Sporting formó parte del equipo Cierres Guerras, que logró hacerse con la tercera posición tras imponerse por 6-1 a El Txoko en el partido por el tercer y cuarto puesto. Cases, además, tuvo un papel destacado durante la competición y fue elegido MVP en uno de los encuentros disputados por su equipo.

Nacho Cases durante el Torneo

Nacho Cases, durante el torneo / LNE

La dureza de jugar en la arena

El torneo contó con la participación de diez equipos y terminó con Las Pichinas como campeón, mientras que El Canalla de Queipo se proclamó subcampeón. "La verdad que es un torneo que me gusta mucho. Tiene mucha gente y mucha afluencia. Parece que no, pero es bastante duro jugar en la playa, en la arena, se te cargan muchas partes del cuerpo", explica. El exrojiblanco destaca, además, cómo el desgaste se hace especialmente evidente a medida que avanza la competición y los equipos se acercan a las fases decisivas: "Luego los jugadores, a medida que llegan las fases finales, se van cansando por ese mismo motivo".

Noticias relacionadas

Nacho Cases repite podio en Luanco

No es la primera participación de Cases en el torneo. El año pasado ya formó parte de Cierres Guerras, con el que terminó en tercera posición, aunque entonces no pudo disputar ni las semifinales ni la final. Este año sí volvió a competir, con un papel más protagonista y siendo reconocido como MVP en uno de los partidos, y contribuyó al tercer puesto de su equipo en una cita que combina la exigencia física de la arena con el ambiente característico del fútbol playa en Luanco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
  2. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
  3. Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
  4. Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
  5. Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
  6. Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
  7. EN IMÁGENES: Miles de romeros toman el prao Salcéu en Pravia para celebrar el Xiringüelu
  8. El Sporting presenta al Levante una oferta de cesión por Jorge Cabello

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

Detenidos los padres de una bebé de tres meses fallecida en Zamora al no certificarse su muerte natural

VÍDEO: José Carlos González, premiado en la Feria de Muestras tras más de seis décadas haciendo comercio y ciudad

VÍDEO: José Carlos González, premiado en la Feria de Muestras tras más de seis décadas haciendo comercio y ciudad

Este es el plan del Ayuntamiento de Salas para que vecinos y visitantes disfruten de manera segura del eclipse desde el mirador del Viso

Este es el plan del Ayuntamiento de Salas para que vecinos y visitantes disfruten de manera segura del eclipse desde el mirador del Viso

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Domínguez, que ya está en El Requexón

El Real Oviedo hace oficial el fichaje de Carlos Domínguez, que ya está en El Requexón

Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto

Perseidas 2026 en España: cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de estrellas que llegará después del eclipse solar del 12 de agosto

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Oviedo blinda contra las inundaciones el área de Cerdeño con el diseño de un plan hidráulico a ejecutar en 2027

Oviedo blinda contra las inundaciones el área de Cerdeño con el diseño de un plan hidráulico a ejecutar en 2027
Tracking Pixel Contents