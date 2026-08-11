El Sporting abre Mareo a su afición: ilusión, fichajes y un deseo antes del estreno liguero

El Sporting volvió a abrir este martes las puertas de Mareo para que sus aficionados pudieran acercarse a ver de cerca al equipo rojiblanco a pocos días del comienzo de la competición. Con el estreno liguero ya a la vuelta de la esquina, el lunes, ante el Sabadell en El Molinón, los seguidores pudieron contemplar a los futbolistas en acción durante un entrenamiento que tuvo como principal atractivo un partido entre los propios jugadores. El calor, intenso durante toda la mañana, obligó a más de uno a buscar desesperadamente un hueco a la sombra mientras seguía las evoluciones del equipo.

Ilusión y cautela antes del estreno liguero

Entre los aficionados se respiraba ilusión, aunque también cierta cautela a la hora de valorar una pretemporada que ya llega a su fin. Humberto Merediz, de la Peña Sentimiento Rojiblanco, prefiere esperar a que empiece lo importante. «Las pretemporadas hace tiempo que paso de ellas. Son para eso, pretemporadas. Yo empiezo a juzgar a partir del primer partido», explicaba. Su mirada, en cambio, sí está puesta en una plantilla que considera con margen para mejorar. «Si ahora jugamos con Nacho Martín o con Konrad, que no jugó el otro día, mejoraríamos. Y si ya puede jugar Pablo Vázquez de titular, con Duñabeitia o con otro, yo creo que también en defensa mejoraríamos».

Nel Izquierdo y Humberto Merediz / María Rendueles

Merediz tiene claro, además, cuál es la principal carencia que todavía detecta en el equipo: el lateral izquierdo. «Si hay suerte, que traigan un lateral izquierdo. Es lo que nos falta, sobre todo eso. Creo que la banda izquierda es la que más cojeamos». Aunque contempla también otras soluciones: «Si traen un central que sea zurdo y que luego juegue con el sistema de tres centrales, de momento tiraríamos. Yo creo que hasta diciembre por lo menos sería así». Pese a todo, su valoración general es positiva: «Estoy muy ilusionado con el equipo que estamos haciendo».

También Nel Izquierdo reconoce que todavía es pronto para sacar conclusiones. «Ahora mismo podemos saber más bien pocas cosas porque es una pretemporada, no es lo mismo que empezar la Liga», señala. La espera por los últimos movimientos del mercado es otro de los asuntos que centran las conversaciones entre los aficionados. «Faltan esos dos fichajes o los fichajes que acaben trayendo esta última semana, ya se verá. Pero de momento, ilusiones bastantes».

La afición, en cualquier caso, ya está pensando en mucho más que en los fichajes. Izquierdo tiene previsto volver a acompañar al Sporting lejos de Gijón siempre que sea posible. «Probablemente intentaremos ir a todos los partidos, siempre estando ahí con las banderas, con todo». El primer desplazamiento ya está organizado: Tenerife. La pasada temporada llegó a acudir a «nueve o diez partidos fuera», además de prácticamente todos los encuentros en El Molinón.

La visión más crítica llega de Álvaro Antuña, que considera que la pretemporada del equipo ha sido «mal» y señala especialmente los encuentros ante el Racing y el Valladolid. A su juicio, al Sporting todavía le hacen falta «defensas» y entre los jugadores que le hubiera gustado mantener cita a De la Fuente. Eso sí, cuando toca pensar en el inicio de la Liga, la confianza permanece: «Vamos a subir, ¿no?».

Álvaro Antuña / María Rendueles

Mucho más contundente es Lucas Alas, que tiene claro que el Sporting no necesita ya más fichajes. «Ya no falta nada, solo falta ascender». El aficionado rojiblanco también habló de uno de los nombres que ha marcado la actualidad del verano, Jonathan Dubasin, cuyo futuro parece alejarle de Gijón. «Si Dubasin no quiere estar aquí pues que no esté, que se vaya para Osasuna», bromea, dejando entrever el pequeño «despecho» que provoca entre los seguidores la posible salida del atacante.

Lucas y Sergio Alas / María Rendueles

Su mensaje para el equipo y para el entorno es claro: «Todavía no hemos empezado la temporada y ya lo estamos criticando. Habrá que dar un poco de margen».

El sentimiento por el Sporting cruza fronteras

La jornada dejó también historias que reflejan hasta dónde llega el sentimiento rojiblanco. Es el caso de Evan Crider, que vive en Pensilvania (Estados Unidos) y se encontraba en Gijón visitando a su familia, de raíces asturianas. Aprovechó la estancia para acudir por primera vez a Mareo. «Sigo al Sporting», explica, y su mayor deseo es que el equipo «esté en Primera».

Su vínculo con Asturias y con el Sporting va más allá de la afición. Lleva tatuado el escudo de Asturias en el hombro. «Son mis raíces. Igual que el Sporting, están en mi corazón», cuenta.

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También hubo espacio para los más jóvenes. Llara Galán, Deva Galán, Valeria Ramos, Carla Alonso y Leyre Ramos se acercaron a Mareo para vivir la experiencia y disfrutar de un entrenamiento que para ellas tenía además el aliciente de poder ver a sus ídolos más cerca. Era la primera vez que acudían a la ciudad deportiva. Entre sus jugadores favoritos aparecen Gelabert, elegido por Valeria, y Otero, el preferido de Leyre. Todas comparten una misma esperanza para el nuevo curso: «Este año subiremos, hay que tener esperanza».