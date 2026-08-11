El Sporting presenta su tercera equipación por sorpresa en El Molinón: estos son sus detalles
Alejo Sarco y Konrad de la Fuente fueron los encargados de presentar la nueva elástica, que destaca por su color crema
El Real Sporting presentó por sorpresa su tercera equipación para la temporada 26-27, en un evento en El Molinón en el que el club premió la fidelidad, invitando únicamente a los abonados oro, plata y a aquellos que la temporada pasada habían asistido a todos los partidos. Alejo Sarco y Konrad de la Fuente, dos de los nuevos fichajes veraniegos, fueron los encargados de lucir la nueva piel, que destaca por un color crema que, según explica el club, "recuerda a la arena de nuestras playas". Más de 2.500 personas estuvieron presentes en el feudo rojiblanco para ver en persona todos los detalles de la nueva zamarra.
Las mangas, el cuello y los laterales son de color tierra, como el pantalón, mientras que las medias mantienen el tono de la arena de la camiseta. La equipación está inspirada en la Mareona y la palabra aparece escrita de arriba a abajo tanto en el frontal como en la parte trasera de la camiseta. En el cuello se lee el lema "la pasión que nos impulsa", en un claro guiño a la afición, y la cruz de la Victoria aparece en el lateral, al igual que con las dos primeras equipaciones.
Esta es la tercera equipación de Siroko para el primer equipo y en ella han trabajado 30 personas en total. Las camisetas ya estñan a la venta de forma online.
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