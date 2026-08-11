El Sporting presenta su tercera equipación por sorpresa en El Molinón: estos son sus detalles

El Real Sporting presentó por sorpresa su tercera equipación para la temporada 26-27, en un evento en El Molinón en el que el club premió la fidelidad, invitando únicamente a los abonados oro, plata y a aquellos que la temporada pasada habían asistido a todos los partidos. Alejo Sarco y Konrad de la Fuente, dos de los nuevos fichajes veraniegos, fueron los encargados de lucir la nueva piel, que destaca por un color crema que, según explica el club, "recuerda a la arena de nuestras playas". Más de 2.500 personas estuvieron presentes en el feudo rojiblanco para ver en persona todos los detalles de la nueva zamarra.

Las mangas, el cuello y los laterales son de color tierra, como el pantalón, mientras que las medias mantienen el tono de la arena de la camiseta. La equipación está inspirada en la Mareona y la palabra aparece escrita de arriba a abajo tanto en el frontal como en la parte trasera de la camiseta. En el cuello se lee el lema "la pasión que nos impulsa", en un claro guiño a la afición, y la cruz de la Victoria aparece en el lateral, al igual que con las dos primeras equipaciones.

Noticias relacionadas

Esta es la tercera equipación de Siroko para el primer equipo y en ella han trabajado 30 personas en total. Las camisetas ya estñan a la venta de forma online.