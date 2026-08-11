Yáñez eleva la ambición del Sporting: «Creo y quiero pensar en poder ascender directamente»

Rubén Yáñez no rebaja el objetivo. El primer capitán del Sporting aprovechó la visita de la plantilla rojiblanca esta mañana a la Feria Internacional de Muestras de Asturias para lanzar un mensaje de ambición a pocos días del inicio de la temporada. El portero tiene claro que el equipo debe aspirar al ascenso directo y no escondió su confianza en la plantilla construida para esta campaña. «Creo y quiero pensar en poder ascender directamente. Al final es lo que queremos todos y hay que aspirar a ello. Hay que apuntar a eso porque, si apuntas más bajo, más arriba no vas a llegar», aseguró.

El Sporting visita la FIDMA / Ángel González

Yáñez, que considera que el Sporting llega preparado al estreno liguero, se mostró convencido de las posibilidades del equipo. «Se ha hecho un trabajo muy bueno durante la pretemporada, creo que el equipo tiene todas las herramientas para poder encarar la liga con victorias», señaló. El guardameta reconoció estar «ilusionado» con la temporada y convencido de que la plantilla «va a estar arriba».

Confianza plena en la plantilla del Sporting

El capitán también quiso despejar las dudas que puedan haber generado los últimos resultados de pretemporada y la renovación de una plantilla que ha incorporado nueve futbolistas. «El lunes despejaremos todas las dudas que tenga la gente», afirmó con rotundidad. «Estoy 100% convencido de que tenemos una plantilla muy buena», añadió, destacando las ganas del vestuario de comenzar la competición y demostrar sobre el terreno de juego las sensaciones que transmite durante los entrenamientos.

Tampoco le inquieta el final de la pretemporada. Yáñez restó importancia a las derrotas de los últimos amistosos al entender que la carga de trabajo condiciona el rendimiento de los futbolistas. «A mí no me preocupa nada el resultado de este fin de semana», explicó. El portero considera que es complicado extraer conclusiones definitivas de los partidos de preparación y se mostró tajante de cara al estreno: «Estoy convencido de que el equipo va a defender el Sporting como se merece el lunes y vamos a conseguir una victoria».

El nuevo sistema de Nicolás Larcamón, con tres centrales, tampoco genera dudas en el vestuario. Aunque reconoce que no es un dibujo al que el Sporting estuviera acostumbrado en temporadas anteriores, Yáñez asegura que el equipo ha asimilado las ideas del técnico. «Creo mucho en el sistema», afirmó. «Se está haciendo muy bien durante la semana, en las prácticas, y estoy convencido de que nos va a dar muchísimo».

Para alcanzar ese objetivo, el capitán considera fundamental la regularidad. «Es una competición muy larga y es una carrera de constancia», recordó. El Sporting tiene además la ventaja, según Yáñez, de comenzar la competición en El Molinón, donde espera que la afición vuelva a jugar un papel importante. «Es importante empezar muy bien, empezar con victorias», señaló, convencido de que mantener esa constancia durante toda la temporada será lo que lleve al equipo «a esos puestos de ascenso».

La afición fue precisamente otro de los protagonistas de sus palabras. Durante la visita a la Feria, los jugadores volvieron a comprobar de cerca el respaldo de los seguidores. «La afición nunca falla y eso es lo que representa el Sporting», destacó Yáñez. «Toda esta gente que anima durante todo el año sin parar es lo que hace grande a este club», añadió, antes de asumir la responsabilidad que tienen los futbolistas de «defender el escudo y a nuestra afición».

El Sporting se da un baño de masas en la Feria

El mensaje del capitán llegó después de una mañana en la que el Sporting se convirtió en uno de los grandes atractivos de la Feria. La plantilla apareció por sorpresa para muchos de los visitantes por el puente que comunica el recinto ferial con El Molinón y comenzó un recorrido por algunos de sus principales patrocinadores.

La primera parada fue Nissan. Después, la expedición se desplazó hasta Caja Rural, donde visitó el nuevo edificio y su sala de eventos. Allí, Rafael González, subdirector general de la entidad, bromeó con los jugadores: «Nos han dicho que, como es el año de la inauguración, el que viene aquí asciende». La plantilla aprovechó la visita para hacerse una fotografía con El Molinón y el escudo del Sporting al fondo.

Uno de los momentos más espontáneos lo protagonizó Pablo García, que cogió en brazos a una niña para hacerse una fotografía con ella. El futbolista le preguntó dónde juega el Sporting y la pequeña señaló directamente hacia El Molinón, situado a escasos metros.

El recorrido continuó por el Ayuntamiento de Gijón, donde Jorge Palacios recibió a José Riestra y a la expedición rojiblanca con un mensaje que también apuntaba alto: «El año definitivo». El calor, con temperaturas que rondaban los 26 grados, hizo que el abanico que recibieron allí tuviera además una utilidad inmediata.

En Alimerka, los jugadores disfrutaron de una experiencia de realidad virtual relacionada con la creación de la Tierra y el eclipse. Pablo García y Emanuel Gularte se animaron también a participar en una cápsula en la que tenían que atrapar papeles con premio. Después recibieron unas gafas para observar el eclipse.

La plantilla pasó también por el expositor de Central Lechera Asturiana antes de cerrar el recorrido en Coca-Cola. Allí recibieron una lata exclusiva del Mundial. «Soñamos, luchamos y ganamos», explicó Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola, en referencia al lema del Sporting para esta temporada. Los jugadores terminaron la mañana en la terraza del expositor, tomando algo y compartiendo unos minutos con los representantes de la marca.

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Una mañana de patrocinadores, aficionados y encuentros espontáneos que terminó con un mensaje mucho más ambicioso que institucional: el Sporting apunta al ascenso y Yáñez no quiere que nadie rebaje las expectativas. «Si apuntas más bajo, más arriba no vas a llegar».