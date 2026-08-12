Andrés Cuenca se acerca al Sporting para cerrar la defensa

El Sporting aspira a cerrar la defensa con la incorporación de Andrés Cuenca en una operación que se ha ido alargando durante todo el mercado y que apunta a ser definitiva en las próximas horas.

Después de las palabras de José Riestra en las que reconocía que el central andaluz seguía estando sobre la mesa, el club ha intensificado sus conversaciones con el Como italiano para formalizar el regreso del zaguero que está más cerca que nunca.

En la entidad rojiblanca, no obstante, mantienen cautela sobre la operación que esperan que llegue a buen puerto, pero con la reserva que se manitiene en este tipo de acuerdos que todavía no están cerrados.

Andrés Cuenca Cejudo (Adamuz, Córdoba, 11 de junio de 2007) se formó en la cantera del Barcelona, equipo con el que debutó con tan solo 17 años. El mercado pasado llegó a Gijón como su primera gran aventura en el fútbol profesional, dejando grandes sensaciones en los escasos partidos que pudo jugar.

Pese a que una lesión le lastró en el último tramo de la temporada, el rendimiento del central fue muy bueno y en el Sporting ya se planteaban antes de acabar la liga en volver a contar con Cuenca para esta temporada.

Sin embargo, en su nuevo club, el Como, lo valoran como un gran activo y con un gran margen de mejora. El Europeo Sub 19 confirmó estas aspiraciones y durante la pretemporada se ha ido prolongando su regreso al Sporting.

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La intención del Sporting es que el jugador dispute esta campaña como rojiblanco y durante todo el verano los esfuerzos han ido por esa línea. En Mareo esperan que en las próximas horas se pueda encarrilar la operación, aunque mantienen la cautela de puertas afuera sobre la negociación