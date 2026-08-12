El Sporting encarrila las negociaciones para la cesión de Cuenca

Un deseo de meses, que se puede cumplir antes del comienzo de la Liga. El empeño del Sporting por hacerse de nuevo con los servicios de Andrés Cuenca puede dar sus frutos con el regreso del central en calidad de cedido. El conjunto rojiblanco ha intensificado las negociaciones con el Como italiano, equipo que fichó a Cuenca este mercado, y todo apunta a que el andaluz pueda jugar esta temporada en el Sporting.

Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, las conversaciones entre todas las partes han seguido un buen cauce y el propio interés del jugador de recalar de nuevo en Gijón ha tenido gran peso en que su futuro pueda volver a cruzarse con el del Sporting. En Mareo son conscientes de que está siendo una operación larga y con el comienzo de Liga a la vuelta de la esquina, la dirección deportiva ya empezaba a explorar otras alternativas.

Las palabras de José Riestra esta semana, advirtiendo de que Cuenca se mantenía como una opción, abrió la puerta a que el regreso del central fuera una realidad. No obstante, desde la entidad no dan nada por cerrado hasta que no se estampe la firma. Con la precaución que se tiene en este tipo de operaciones, confían en que el desenlace sea positivo tanto para el Sporting como para el propio Cuenca y todo apunta a que así sea.

Por el momento no se ha oficializado, pero las conversaciones se mantienen en buena sintonía y se espera que se agilice la documentación. Con la llegada de Cuenca, el Sporting cierra la defensa con un futbolista que conoce la casa y que viene de hacer pretemporada con uno de los grandes equipos de Europa por lo que, a priori, aterrizaría en buen tono físico y con posibilidades de actuar lo antes posible en la Liga, una de las prioridades de la entidad rojiblanca para los dos últimos fichajes del verano: el central y el delantero que sustituirá a Dubasin.

El interés del Sporting en repescar a Cuenca fue claro desde antes de que acabase la temporada pasada. El club mostró su intención de volver a contar con la cesión del central y así se lo hizo saber a un Como que ha optado por llevar la operación a un ritmo más pausado. El conjunto de moda en Italia llevaba siguiendo al central desde hacía tiempo y ya el curso pasado contactó con el Barcelona para formalizar un traspaso que se acordó en invierno y se cerró hace un mes por algo menos de un millón de euros y el 20% de una futura venta.

El equipo que entrena Cesc Fàbregas vio con buenos ojos que Cuenca, antes de dar el salto a la Serie A, cogiera experiencia en el fútbol profesional de la mano del Sporting. El central llegó a Gijón y a los pocos días ya saltaba al terreno de juego como titular ante el Huesca. Sin embargo, en ese mismo partido sufrió una lesión que lo tuvo apartado de los terrenos más de dos meses. A su regreso se convirtió en una pieza importante para los de Borja Jiménez, asumiendo muchos minutos y titularidades. El jugador se mostró muy agradecido con el Sporting a su marcha al Europeo sub-19 que disputó con España, siendo titular y campeón del torneo.

Su rendimiento, unido a las buenas sensaciones que dejó en Gijón llevaron al Como a plantearse si volver a dejarlo en el Sporting como cedido o explorar otras alternativas, como podría ser que se fogueara en el fútbol italiano y, de paso, seguirlo más de cerca. Esto llevó a que las conversaciones entre Sporting y Como se hayan alargado desde el comienzo del mercado de fichajes.

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Con un mercado tempranero, en Mareo pretenden rematar las dos últimas incorporaciones, el central izquierdo y el delantero, lo antes posible y afrontar un comienzo de Liga muy importante con la plantilla cerrada. El plazo que se marcaban en el Sporting es el encuentro ante el Sabadell. Es por eso que han optado por explorar otras alternativas como la de Jorge Cabello, central del Levante por el que, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Sporting llegó a presentar una oferta de cesión esta misma semana. El club gijonés aún mantiene en la recámara al central del cuadro valenciano.