El Sporting hace oficial la salida de Kembo que jugará en el Huesca
El central llega al equipo de Primera Federación en calidad de cedido con una opción de compra
La última salida del Sporting ya es oficial. Yann Kembo jugará esta temporada en el Huesca de Primera Federación, equipo al que llega en calidad de cedido con una futura opción de compra que se reserva el conjunto oscense.
El central francés no entraba dentro de los planes de Nicolás Larcamón y desde el comienzo del verano tanto él como el Sporting exploraron diferentes opciones para contentar a ambas partes.
Kembo ya tuvo que salir del Sporting este invierno rumbo al Ibiza, también de Primera Federación, donde sumó minutos. A su regreso a Gijón, el central era uno de los principales candidatos a abandonar el Sporting.
Tras un mes sin concretarse ninguna opción, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, fue el Huesca el que puso el foco en el zaguero y dio el paso para negociar su cesión. En el Sporting consideran que es un jugador sin hueco en la actual plantilla y que la mejor opción es que pueda sumar minutos en una categoría inferior, pero con una gran competitividad y formando parte de una de las mejores plantillas.
Con la salida de Kembo, el Sporting da por cerrado el apartado de ventas y cesiones, centrando todos sus esfuerzos en las dos incorporaciones que tienen previsto realizar antes del cierre de mercado. En la zaga, Andrés Cuenca ha tomado la delantera a Jorge Cabello para reforzar esta parcela, mientras que en ataque, después de no lograr convencer a Álex Forés, se mantienen varias opciones en marcha.
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