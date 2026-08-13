La llegada de Cuenca cerraría la defensa del Sporting

El Sporting ultima el regreso de Andrés Cuenca para dar por cerrada la parcela defensiva y enfocar todos los esfuerzos de mercado en reforzar el ataque. El central andaluz se quedó fuera este miércoles en el amistoso que jugó el Como ante el Arsenal y prepara su llegada a Gijón para convertirse en el décimo fichaje de este mercado veraniego. El trabajo de la dirección deportiva rojiblanca ha dado sus frutos después de una negociación que se ha alargado durante más de un mes, teniendo al canterano del Barça como objetivo principal para reforzar la defensa.

Pese a que en la entidad se barajaron otros nombres, como el de Jorge Cabello del Levante, desde el primer momento se ha tenido como prioridad la vuelta del central andaluz. Su rendimiento con la Sub 19 de España, unido a las buenas sensaciones que dejó tanto en el Sporting como esta pretemporada con el Como han prolongado las negociaciones más de lo que se deseaba en Mareo. La intención en todo momento era contar con el de Adamuz una temporada más.

Tras mucha espera e insistencia, Cuenca se convertirá, en calidad de cedido, en el cuarto central que ficha el Sporting este verano, tras Gularte, Duñabeitia y Jorge Sáenz, y llega a Gijón con la papeleta de ocupar el perfil izquierdo en la zaga de tres centrales que planea Nicolás Larcamón. En los escasos partidos que pudo disputar el anterior curso como rojiblanco, ya dejó muestra de que esta posición puede ser la más indicada para sus características. Incluso se le pudo ver ejerciendo como lateral izquierdo en algún encuentro.

La llegada del central apunta a ser inminente, mientras que en la escuadra rojiblanca ya trabajan con la cabeza puesta en el encuentro del lunes ante el Sabadell. Tanto Riestra, como Larcamón mantienen el deseo de que Cuenca pueda estar presente en El Molinón, aunque pueda ser un poco prematuro para que salte al terreno de juego. Sin duda, con su llegada se cumple la máxima que en la entidad rojiblanca buscan para los próximos fichajes: rendimiento instantáneo.

También se dará por cerrada la defensa con seis centrales y dos laterales puros, sin contar con nombres del filial como Alex Diego o Iker Martínez que han acompañado al equipo en la pretemporada. A priori, Cuenca cubrirá el último hueco que faltaba en el perfil izquierdo. Hasta el momento, solo Diego Sánchez podía actuar ahí con naturalidad, mientras que Pablo Vázquez tendrá el rol de sostener el eje de la zaga, algo que también se espera que haga Jorge Sáenz a su regreso. Duñabeitia y Gularte serán los que, en estos primeros encuentros, se disputen el puesto en el lado derecho.

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La competencia en defensa se ha elevado, como reconocía ayer Guille Rosas en los micrófonos de la Cadena SER. El lateral habló sobre la llegada de Cuenca destacándolo como un "jugador y persona increíble". "Para nosotros sería un buen refuerzo y un plus añadido al centro de la defensa", remarcó el canterano rojiblanco sobre el que será su futuro compañero de equipo en el reto de lograr el ascenso a Primera.