El Sporting impulsa el primer "Torneo Benjamines RSG"

El Sporting organizará del 18 al 20 de septiembre el primer "Torneo Benjamines RSG" que se disputará en Mareo con la participación de aquellos clubes convenidos que mantiene la entidad rojiblanca. Los jugadores que participarán serán de categoría benjamín (nacidos en 2017 y 2018) y el formato será de fútbol sala.

Hasta 31 equipos participarán en el campeonato, en su mayoría de Gijón, con la misión de formar a estas jóvenes promesas y acercarlos a las instalaciones de Mareo. El grueso de los equipos participantes serán de Gijón, con una lista muy numerosa: CD Ntra. Sra. Covadonga de Roces, SD Atlético Camocha, Cimadevilla CF, CD Arenal, CD Deva, CD La Braña, CD Manuel Rubio, CD Montevil, CD Astreos, CD Atlantic Gijón, CD Rayo Gijonés, CD San Julián de Roces, Codema CF, CD Virgen Inmaculada, EF Viesques, EF Jin, CF Estudiantes de Somió, CD Gijón Playas FS, CD Gijón Perchera FS, Gijón FF, Asunción CF, SD Llano 2000, Lloreda CF, TSK Roces, UD Gijón Industrial, UC Ceares y Veriña CF.

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También se contará con la presencia de tres conjuntos más de Asturias: CD Los Campos (Avilés), ACD Alcava (Pola de Laviana) y CD Llanes (Llanes). La lista la cierra la Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, de Cantabria, acuerdo que firmaron ambos clubes hace unos meses y que también se pudo ver con el amistoso disputado este verano entre las primeras plantillas. El torneo llega como un impulso a la cantera rojiblanca y un incentivo para aquellos jugadores que se mantienen en el radar de Mareo desde edades tempranas.