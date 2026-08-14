Larcamón, el octavo míster de una saga de debutantes con el Sporting

Por octava vez en lo que va de siglo un entrenador del Sporting debutará coincidiendo con el comienzo de liga. Nicolás Larcamón se unirá al club de técnicos rojiblancos cuyo proyecto arrancará simultáneamente con la competición. La cifra, por sí sola, deja entrever 26 años de inestabilidad rojiblanca en donde el banquillo ha sido el punto de expiación de males superiores.

El pionero en el siglo XXI fue Marcelino García Toral, en la temporada 2003-04. El maliayo dio el salto a técnico del primer equipo tras dos buenos años en el filial. En su debut no se pudo lucir en El Molinón y sufrió una dolorosa derrota por 0-2 ante el Alavés, la primera piedra de un proyecto que casi llega a Primera.

Su sucesor, Ciriaco Cano, también llegó en verano en su tercera etapa como técnico rojiblanco. Empezó con victoria ante el Albacete, 2-0, y pudo mantener un bloque firme en defensa que no materializaba en ataque. Con altibajos, dejó el equipo en media tabla y su hueco para un técnico cántabro que marcaría una época.

En el verano de 2006 llegaba Manolo Preciado a Gijón con la misión de devolver al Sporting a Primera después de casi una década sin alcanzar la máxima categoría. La derrota en el debut ante el Valladolid, por 1-3, marcó una temporada en la que se miró más al descenso que a la promoción. El susto casi le cuesta el puesto, pero el de Astillero supo reconducir al equipo y sentar las bases para una temporada 2007-08 en donde se alcanzó el tan esperado ascenso.

Tras los años en Primera, en la 2012-13 se volvía a la categoría de Plata y, como con Marcelino, se entregó el timón a un entrenador joven y que subía del filial. Manolo Sánchez Murias asumió el reto de que la visita del Sporting a Segunda no fuera más allá de una temporada. El debut no fue el esperado, derrota 0-2 ante el Numancia y destitución en la jornada nueve para dar paso a José Ramón Sandoval.

A este le sucedió Abelardo casi al final de la temporada siguiente y el propio Pitu sería el artífice del ascenso de Los Guajes. La historia se volvió a repetir con un descenso en 2017 y un nuevo proyecto para ascender. La veteranía de Paco Herrera apuntaba a ser la clave para lograrlo, con un equipo preparado para ello. En el primer encuentro empataron a ceros ante el Alcorcón y el fútbol y los resultados de Herrera no convencieron en Mareo, siendo destituido en diciembre.

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Baraja estuvo al borde de conseguirlo mediante el play-off y José Alberto y Djukic no pudieron igualar lo logrado. En la temporada de la pandemia, David Gallego llegó a Gijón con energías renovadas. Victoria en un Molinón desangelado por 1-0 ante el Logroñés y una campaña que se remó hasta quedar en la orilla del play-off. El último en debutar al inicio de liga fue Rubén Albés, otro proyecto que prometía savia nueva, pero que se torció de mala forma, sin que el de Vigo terminase la temporada.