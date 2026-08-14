El plan "+Sporting" aplicará descuentos en los abonos
Los abonados podrán ceder sus asientos a conocidos
C. T.
De cara al primer partido de la temporada ante el Sabadell (lunes, 19.00 horas) el Sporting ha anunciado las primeras ventajas para los abonados con el plan "+Sporting", que premiará con el Nivel Dorado a todos aquellos socios que asistan a todos los partidos de la nueva temporada. Con una asistencia perfecta a los encuentros de fase regular de liga se obtendrá un cinco por ciento de descuento en el carné de la próxima campaña.
Para esta primera jornada, los socios que no puedan acceder pueden ceder el carné a la persona que ellos decidan. Esto solo es aplicable para los socios adultos y que no tengan su localidad en la Grada de Animación y se podrá realizar desde el Área de Abonados.
Aquellos que quieran ceder el carné al club, en caso de vender la entrada, recibirán un 30% del precio de la localidad, acumulable (hasta un máximo de un 25%) para descontarlo en el carné de la temporada 2027/28. En este supuesto, aunque la entrada se vendiera, no sumaría la asistencia para el abonado. También se ha dado la posibilidad de descargar el carné digital para acceder al campo con él.
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