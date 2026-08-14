El Sporting estrenará nuevo brazalete de capitán

El Sporting ha querido darle una vuelta al diseño del brazalete de capitán para la próxima temporada. A la tradicional bandera de Asturias, enseña que han portado los capitanes del Sporting en los últimos años, el club ha querido darle una vuelta de tuerca añadiendo algunos detalles. El primero que llama la atención es la inclusión del lema "Puxa", con la misma tipografía que mantiene el club esta temporada y utilizando la tradicional expresión asturiana.

En la campaña de abonados también realizaron un guiño a esta palabra, titulándola como "Empuxa" y simbolizando la unión entre aficionados, jugadores y trabajadores del club para caminar en una misma dirección y con un objetivo firme. El de esta temporada, el ascenso. Al brazalete también se le han añadido unos detalles rojiblancos en los extremos para añadir los colores del club. Este nuevo brazalete es el que portarán los cuatro capitanes, Rubén Yáñez, Juan Otero, Gaspar Campos y Guille Rosas, en los encuentros de esta temporada.